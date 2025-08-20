آیا ترامپ رهبران اتحادیه اروپا را مجبور کرد پشت در دفترش صف بکشند؟
تصویری در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود که ادعا میکند رهبران اروپایی برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در صفی مقابل دفتر او منتظر نشستهاند.
یک عکس تار و نامشخص که کاربران شبکههای اجتماعی مدعیاند رهبران اروپایی را نشان میدهد که با سرهای خمیده در راهروی کاخ سفید روی صندلی نشستهاند و منتظر ملاقات با دونالد ترامپ هستند. این تصویر به سرعت در فضای آنلاین پخش شد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین روز دوشنبه ۱۸ اوت همراه با هفت رهبر اروپایی از جمله امانوئل ماکرون، رئیسجمهوری فرانسه، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا به آمریکا رفتند تا با ترامپ دیدار کنند.
این نشست یکروزه پس از گفتوگوی ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه در آلاسکا برگزار شد. حضور رهبران اروپایی در کنار زلنسکی در کاخ سفید با هدف تقویت موضع او و تشویق واشنگتن به ادامه حمایت از اوکراین بود.
یکی از حسابهای کاربری در شبکههای اجتماعی این تصویر را «تحقیرآمیز» خواند و رهبران اروپایی را «خدمتگزاران دربار امپراتور دیوانه» توصیف کرد. کاربر دیگری آنها را با دانشآموزانی مقایسه کرد که بیرون دفتر مدیر مدرسه در صف ایستادهاند.
این تصویر همچنین توسط یک حساب کاربری طرفدار روسیه با عنوان «تصویر روز» به اشتراک گذاشته شده است.
با این حال بررسیها نشان میدهد تصویر واقعی نیست.
نشانههای جعلی بودن تصویر
بخش راستیآزمایی با استفاده از چند ابزار شناسایی تصویر تایید کرده که عکس به احتمال زیاد با هوش مصنوعی تولید شده است. حداقل سه ابزار مختلف این موضوع را تایید کردهاند.
همچنین با جستوجوی معکوس تصویر نسخهای با کیفیت بالاتر از این عکس پیدا شد در این تصویر فردی در ابتدای ردیف دیده میشود که شباهتی مبهم به امانوئل ماکرون، رئیسجمهوری فرانسه دارد اما جزئیات غیرطبیعی در تصویر مانند دستهای ناقص و پاهای اضافه نشان میدهد این عکس ساختگی است.
با نگاه دقیقتر به این تصویر به وضوح میتوان متوجه نشانههای آشکار خطاهای رایج در عکسهای ساخته شده با هوش مصنوعی شد. انگشتان دست چپ او ناقص و نامتناسب هستند.
علاوه بر این بین فردی که در ردیف جلو نشسته و زنی موطلایی که کنار او قرار دارد یک جفت پا دیده میشود بدون اینکه کسی در آن نقطه نشسته باشد.
در همین حال برخی از کاربران مدعی شدهاند افرادی که در سمت چپ او نشستهاند رهبران اروپایی حاضر در نشست هستند اما هیچکدام از چهرههای حاضر در تصویر شباهتی به شرکتکنندگان مذاکرات واشنگتن ندارند.
این عکس همچنین در وبسایت هیچ رسانه معتبر خبری که نشست را پوشش داده باشد منتشر نشده است. افزون بر آن تصویر یک روز قبل از نشست در ۱۷ اوت در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده بود.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی با تمسخر ایرادهای آشکار تصویر، آن را محصول هوش مصنوعی دانستند. عدهای دیگر هم در شبکه اجتماعی ایکس توضیح دادند که چرا این تصویر جعلی است.
مرکز مقابله با اطلاعات نادرست اوکراین نهادی وابسته به شورای امنیت ملی و دفاع این کشورنیز با انتشار این تصویر تاکید کرد که آن جعلی است. در بیانیه این نهاد آمده بود: «عکسی جعلی در اینترنت دستبهدست میشود که گویا رهبران اروپایی را نشان میدهد که برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا در نزدیکی دفتر بیضیشکل کاخ سفید در صف نشستهاند.»
این مرکز افزود: «در واقع این تصویر با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شده و توسط دستگاههای تبلیغاتی روسیه برای بیاعتبار کردن رهبران اروپایی و کماهمیت جلوه دادن حضور آنها در روند مذاکرات منتشر شده است.»
از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ انتشار اطلاعات نادرست از سوی مسکو بهطور چشمگیری افزایش یافته است. نمونههای این اقدامات شامل دستکاری ناشیانه تصاویر، گزارشهای جعلی و حتی وبسایتهایی است که خود را بهجای رسانههای غربی جا میزنند.