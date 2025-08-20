سورپرایز واتساپ برای کاربران آیفون

این ابزار به کاربران امکان می‌دهد پیش از ارسال پیام، ساختار و لحن متن خود را بهبود دهند و پیام‌هایی روان، گویا و شخصی‌سازی‌شده ارسال کنند.

با فعال‌سازی Private Processing در تنظیمات واتس‌اپ، کاربران پس از تایپ یک جمله کوتاه در بخش ورودی چت، متوجه جایگزینی آیکون استیکر با نماد قلم در نوار پیام می‌شوند. این نماد نشان می‌دهد که دستیار هوش مصنوعی آماده ارائه پیشنهادهای نوشتاری است. با انتخاب این قلم، کاربر می‌تواند به‌سرعت درخواست بهبود متن داشته باشد و سیستم بدون ذخیره پیام اصلی، چندین نسخه جایگزین و اصلاح‌شده ارائه می‌دهد تا پیام نهایی روان‌تر و شفاف‌تر شود.

Writing Help حداقل سه گزینه پیشنهادی ارائه می‌دهد که براساس یکی از پنج لحن قابل انتخاب تنظیم می‌شوند:

Rephrase: بهبود روانی و وضوح متن بدون تغییر معنی

Professional: تنظیم لحن زبان برای مکالمات رسمی و حرفه‌ای

Funny: افزودن حالت طنز

Supportive: ایجاد لحن دلگرم‌کننده و انگیزشی

Proofread: اصلاح املا و قواعد دستوری

کاربر پس از مشاهده پیشنهادها می‌تواند پیام اصلی را نگه دارد یا یکی از نسخه‌های پیشنهادی را به‌جای آن به‌کار ببرد. گیرنده پیام هیچ نشانه‌ای از استفاده از هوش مصنوعی دریافت نخواهد کرد.

شرکت متا تأکید کرده که این ویژگی کاملاً اختیاری است و تمامی پیام‌ها به‌صورت رمزگذاری‌شده و ناشناس پردازش می‌شوند، به‌گونه‌ای که متن واردشده تنها در همان لحظه بررسی می‌شود و هیچ بخشی از تاریخچه چت ذخیره یا اسکن نمی‌گردد. مشابه نسخه اندروید، این دستیار هوش مصنوعی به‌طور پیش‌فرض غیرفعال است و برای استفاده باید به‌صورت دستی فعال شود. سیستم Private Processing تضمین می‌کند که همه پیشنهادها به‌صورت آنی تولید و پس از ارائه حذف شوند، بدون اینکه هیچ داده‌ای از پیام اصلی یا سایر نسخه‌ها باقی بماند.

درحال‌حاضر، این ویژگی برای گروه محدودی از کاربران iOS فعال شده و پس از جمع‌آوری بازخوردها و بررسی عملکرد، دسترسی به آن به‌تدریج برای طیف وسیع‌تری از کاربران فراهم خواهد شد. نسخه بتای iOS با شماره 25.22.10.74 از طریق TestFlight در دسترس است و در هفته‌های آینده، Writing Help برای تعداد بیشتری از کاربران عرضه خواهد شد.

منبع دیجیاتو

انتهای پیام/