سقوط آزاد آمار نصبهای اپ ایکس در اندروید!
آمار نصبهای اپ ایکس در اندروید با کاهش چشمگیر ۴۴ درصدی روبهرو شد.
طبق گزارش جدید شرکت تحلیل اپلیکیشن Appfigures، اپلیکیشن ایکس متعلق به ایلان ماسک در دستگاههای اندرویدی با کاهش چشمگیر نصبهای جدید مواجه شده است. البته دانلودهای اپ استور در iOS روند صعودی داشته است.
براساس گزارشها، در ژوئیه ۲۰۲۵، نصبهای جدید ایکس در گوگل پلی نسبت به همین بازه در سال گذشته ۴۴ درصد کاهش یافته، درحالیکه دانلودهای iOS از طریق اپ استور ۱۵ درصد افزایش داشته است.
کاهش ۴۴ درصدی تعداد نصبهای ایکس در اندروید
افت شدید تعداد نصبهای اندروید باعث کاهش میانگین کلی دانلودهای ایکس شده و به کاهش ۲۶ درصدی تعداد کل دانلودهای اپ موبایل این پلتفرم منجر شده است. بااینحال، این میزان نسبت به ماه قبل که کاهش کل دانلودها ۳۵ درصد بود، کمی بهبود یافته است، چرا که در ماه قبل، دانلودهای اندروید تقریباً ۴۹ درصد کاهش سالانه داشت.
شرکت Appfigures بهطور مشخص دلیلی برای کاهش دانلودهای اپ اندروید ایکس ارائه نکرده، اما اشاره کرده که اپلیکیشن ایکس در پلتفرم اندروید همیشه باگ و مشکلات فنی داشته است. «نیکیتا بیر»، مدیر محصول جدید ایکس که در رشد اپلیکیشنهای اجتماعی نوجوانان مانند Gas و TBH موفق بوده، اعلام کرده که تیم ایکس قصد دارد مشکلات اپ اندروید ایکس را برطرف کند، جایی که برنامه اغلب کرش میکند.
بیر همچنین در پستهای خود از ایجاد تیم ویژه «Android Dream Team» برای بازسازی اپ اندروید خبر داده، و احتمالاً برای جلب توجه و کاهش تمرکز رسانهها روی کاهش شدید دانلودها در اندروید، اشاره کرده که اپ iOS ایکس در یک هفته اخیر رکورد دانلودهای جدید را شکسته کرده است.
هنوز مشخص نیست کاربران اندرویدی ایکس به کجا منتقل شدهاند. Bluesky در ماههای اخیر رشد کندی داشته و اپ آن در گوگل پلی تنها ۱۱۹ هزار دانلود در ژوئیه داشته است که بسیار کمتر از میلیونها دانلود ایکس در iOS و اندروید است. بااینحال، تعداد کاربران فعال روزانه تردز در پلتفرم موبایل درحال نزدیک شدن به ایکس است و شاید بخشی از کاربران اندرویدی به آنجا منتقل شده باشند.
علاوهبر کاهش نصبهای گوگل پلی، ایکس از نظر رشد درآمد اشتراکهای پولی نیز با مشکل مواجه است. درآمد خالص ایکس در ژوئیه ۱۶.۹ میلیون دلار بود که نسبت به ۱۸.۸ میلیون دلار در مارس ۲۰۲۵ کاهش یافته، اگرچه کمی بالاتر از ۱۶.۸ میلیون دلار ژوئن بوده است. بخش عمده درآمد ایکس هنوز نه اشتراکهای پریمیوم بلکه از تبلیغات تأمین میشود.
افت تقاضا در اندروید تا حدی عامل کاهش درآمد بوده و ایکس همچنین احتمالاً درحال از دست دادن کاربران اشتراکهای پولی خود به گراک است، اپی که اکنون علاقهمندان به ویژگیهای هوش مصنوعی را جذب میکند. پیشتر این کاربران برای دسترسی به گراک، اشتراک ایکس خریداری میکردند.