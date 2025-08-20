خبرگزاری کار ایران
ساعت کاری ادارات تا ۱۵ شهریور تغییر نمی‌کند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ساعت کاری ادارات دولتی تا ۱۵ شهریورماه تغییری نخواهد کرد.

علاالدین رفیع‌زاده‌ - معاون رئیس‌جمهور - در پاسخ به اینکه آیا قرار است ساعت کاری ادارات تغییر کند یا خیر، گفت: تا ۱۵ شهریور ساعات کاری ادارات براساس مصوبه هیات دولت ساعت ۶ صبح تا ۱۳ است و تغییری نمی‌کند.

وی افزود: از ۱۵ شهریور به بعد ساعت کاری ادارات دولتی به مصوبه اداری قبلی یعنی مصوبه سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: اگر تصمیمی غیر از این گرفته شود، حتما اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد.

منبع: ایسنا

