متن پیام تسلیت شهادت امام حسن (ع) ۱۴۰۴

سیاه پوش بیست و هشتمین روز صفر، شانه به شانه آسمان فشرده در ابر مدینه می‌گریم.

تسلیت باد شهادت امام حسن مجتبی (ع)

...........

هر که بشنیده صدای مجتبی

تا ابد شد مبتلای مجتبی

سال‌ها بهر حسین باید گریست

تا کنی درک عزای مجتبی

شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد

............

ای کریم آل طه! باور کنم، تشییع غریبانه پیکرت را در هجوم بی امان نفرت و کینه؟

شهادت دومین نور ولایت، صاحب کرامت و شفیع قیامت، امام حسن مجتبی علیه السلام، را تسلیت می‌گوئیم.

..........

روز عزای مسلمین است

در ناله جبریل امین است

مدینه شده غرق سوگ و ماتم

بهر مجتبی و نبی اکرم

شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد

...........

در سوگ نبی جهان سیه می‌پوشد

در سینه، دل از داغ حسن می‌جوشد

از ماتم هشتمین امام معصوم

هر شیعه ز درد، جام غم می‌نوشد.

اللهم صل علی محمد و آل محمد

شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد

...........

پیامبر (ص): ایمان شما چون لباسی که به تن دارید،

کهنه می‌شود از خدا بخواهید که ایمان را در دل شما تازه کند.

۲۸ صفر و ایام عزای اهل بیت تسلیت باد

...........

یا حسن ای جانم و جانانم

ای حبّ تو رُکنِ ایمانم

به عشقت همیشه می‌خوانم

کریمِ آلُ الله، سبطِ رسولُ الله

شهادت امام حسن مجتبی تسلیت باد

............

الا جمال تو حسن خدا امام حسن

امام پیش تر از ابتدا امام حسن

زعیم مملکت بی حدود حضرت حق

به کل خلق تویی مقتدا امام حسن

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام تسلیت باد

............

باز هم موسم پرپر شدن گل آمد

باز هم فصل فرق گل و بلبل آمد

آسمان دل ما ابری و بارانی شد

دیده را موسم اشک و گهرافشانی شد

شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد

...........

بی بهره از فروغ ولایت تو یا حسن

مشمول این حدیث پیمبر نمی‌شود

فرمود دیده‌ای که کند گریه بر حسن

آن دیده کور وارد محشر نمی‌شود

شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد

..........

غمی در سینه‌ام می‌جوشه امشب

چراغ آسمون، خاموشه امشب

گمونم پیرهنِ مشکیشو، زهرا (علیهاالسلام)

به جای مادرش، می‌پوشه امشب!

شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد

............

غم ِ غم می خورم و غم شده مهماندارم

غیر غم کس نبود تا که شود غمخوارم

پاره پاره جگر از میخ در و مسمارم

تیر باران شده از کینه تن و تابوتم

شهادت کریم اهل بیت تسلیت باد

..........

باید حماسه‌ای دگر از نو به پا کنیم

بیرق، علم، بساط عزا را بنا کنیم

باید مثال روز حسین، هفتم صفر

روز حسن، عزای دگر دست و پا کنیم

شهادت مظلومانه امام مجتبی بر شیعیان تسلیت باد

...........

کسی ندیده یه کریم پاره جگر شه

دلش ز زخم زبونا پر از شرر شه

کسی ندیده یک کریم پاره کفن شه

میان تابوت ز جفا خونین بده شه

شهادت آقا حسن بن علی علیه السلام تسلیت باد

...........

یا حسن مجتبی (ع)!

بی بهره از فروغ ولایت تو یا حسن

مشمول این حدیث پیمبر نمی‌شود

فرمود دیده‌ای که کند گریه بر حسن

آن دیده کور وارد محشر نمی‌شود

............

یا حسن مجتبی (ع)!

مهرت به کائنات برابر نمی‌شود

داغی ز ماتم تو فزون‌تر نمی‌شود

از داغ جانگداز تو ای گوهر وجود

سنگ است هر دلی که مکدر نمی‌شود

شهادت کریم آل طاها تسلیت باد

...........

هر که بشنیده صدای مجتبی

تا ابد شد مبتلای مجتبی

سال‌ها بهر حسین باید گریست

تا کنی درک عزای مجتبی

شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد

..........

ای دل خون شده! ایّام عزای حسن ست

کز ثَری تا به ثریّا همه بیت الحزن ست

پیرهن چاک زنم در غم آن گوهر پاک

گز غمش چاک ملک را به فلک پیرهن ست

شهادت مظلومانه امام مجتبی بر شیعیان تسلیت باد

...........

شهادت مظلومانه دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت

دومین نور خدای سرمد، زاده زهرای اطهر (س)

کریم آل طاها، آقا و مولا امام حسن مجتبی علیه السلام بر شیعیان تسلیت باد

