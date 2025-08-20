خبرگزاری کار ایران
قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:چهارشنبه ۲۹ مرداد

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

255,200

بالاترین قیمت روز

256,540

پایین ترین قیمت روز

255,070

بیشترین مقدار نوسان روز

1.000

درصد بیشترین نوسان روز

%0.05

نرخ بازگشایی بازار

255,540

زمان ثبت آخرین نرخ

۲۹ مرداد

نرخ روز گذشته

255,080

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%0.62

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

1.570
