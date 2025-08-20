خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1675822
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲۹ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

720,100

دلار (بازار آزاد)

934,300

یورو (صرافی بانک ملی)

840,238

یورو (بازار آزاد)

1,096,200

درهم امارات

256,540

پوند انگلیس

1,268,500

لیر ترکیه

22,900

فرانک سوئیس

1,164,600

یوان چین

130,600

ین ژاپن

637,540

وون کره جنوبی

670

دلار کانادا

679,700

دلار استرالیا

608,800

دلار نیوزیلند

555,700

دلار سنگاپور

731,700

روپیه هند

10,790

روپیه پاکستان

3,329

دینار عراق

728

پوند سوریه

71

افغانی

13,850

کرون دانمارک

146,800

کرون سوئد

98,600

کرون نروژ

92,200

ریال عربستان

250,300

ریال قطر

266,700

ریال عمان

2,436,900

دینار کویت

3,075,100

دینار بحرین

2,488,600

رینگیت مالزی

222,200

بات تایلند

28,800

دلار هنگ کنگ

120,300

روبل روسیه

11,830

منات آذربایجان

553,500

درام ارمنستان

2,440

لاری گرجستان

349,900

سوم قرقیزستان

10,740

سامانی تاجیکستان

102,300

منات ترکمنستان

272,200
انتهای پیام/
