رنگ چشم من عسلی طلایی دوردار لنا هیزل ایفوریا است و رنگ چشم تو سبز اقیانوسی دورمحور استاری آیز آماندا !
همیشه دارندگان چشمهای سبز، آبی و عسلی با رنگ چشمهایشان پز میدادند چون حداقل تعدادشان در ایران کم بود؛ تا اینکه لنزهای رنگی نقطه پایانی شد بر حسرتدیدن چشمهای رنگی.
آنها که میخواستند خاص شوند همان سه رنگ و نهایتا میشی را انتخاب میکردند بهویژه برای شبعروسی که در عکسها منحصر به فرد باشند، اما الان کار کشیده شده به لنزهای فانتزی قرمز و بنفش و حتی کلهغازی تا تیزی نگاه دارندگانشان را بیشتر کند.
فقط لنز عرضه میشود
محصولات کانال مجازی آنها پر و پیمانتر از سایر کانالهای عرضه لنز است؛ از لنزهای قرمز و بنفش گرفته تا سبز کله غازی. فروشگاهشان هم که در انتهای یکی از پاساژهای مرکز شهر قرار گرفته ، فقط به عرضه لنز رنگی اختصاص دارد و در ویترینهای شیشهای فروشگاه از سایر محصولات آرایشی خبری نیست. در میان مشتریان فروشگاه از دختران نوجوان تا خانمهای پا به سن گذاشته به چشم میخورند. در کاتالوگ لنزهای مختلف که روی ویترین چیدهاند، رنگ مردمک چشمهای لنگه به لنگه متنوع است: سبز، آبی، یخی، قهوهای، عسلی و طوسی خاکستری. اسامی و مشخصات پرطمطراقی را هم که زیر هر لنز نوشته اند، کامیون نمیکشد: لنز عسلی طلایی دوردار لنا هیزل ایفوریا... لنز سبز اقیانوسی دورمحور استاری آیز آماندا... لنز آبی روشن دوردار آئورا بلو آماندا... هرکدام را هم مشتریان فروشگاه انتخاب میکنند، فروشنده جوان حسابی از آنها تعریف و تمجید میکند: «این لنز سیاهی چشم شما را به رنگی تبدیل میکند که مخلوطی از رنگ سبز و آبی اقیانوسی است و این حلقه تیره دور لنز هم چشمهای شما را جذابتر و گیراتر میکند.»
تست مجاز است
فروشنده، زیر میزش هم جعبهای پر از بطریهای شیشهای کپسولی دارد که لنزهای تستر را داخل آنها گذاشته است. وقتی مشتری با تعریف و تمجیدهای او تصمیم به خرید میگیرد، یکی از آنها را از بطری بیرون میآورد و با پنس روی مردمک او جا میدهد. وقتی هم مشتری خودش را با چشمهای عسلی فندقی یا عسلی رگهدار سیری و طوسی سبزآبی تازهاش در آینه حسابی ورانداز کرد، آن را کمی الکل میپاشد و دوباره در بطری میگذارد تا برای تست مشتری بعدی آماده باشد. کارش هم وقتی سخت میشود که همزمان 2مشتری برای یک لنز پیدا شود و او باید لنز تستر را بعد از الکلپاشی کاملا خشک کند تا برای تست مشتری دوم آماده شود.
لنزهای تخفیفدار
قیمت لنزهای داخل کاتالوگها که کمتر از 6 ماه کارایی دارد، از 550 هزار تومان شروع میشود و قیمت گرانترین آنها که 6 ماه قابل استفاده است به حدود 2 میلیون تومان میرسد، اما در ویترین لنزهایی هم یافت میشود که تاریخ مصرف آنها 6 ماهه است، ولی به عنوان محصولات تخفیفدار 400هزار تا 600 هزار تومان قیمت خوردهاند. آقای فروشنده به همه مشتریانی که روی قیمت لنزها چانه میزنند، خرید این دسته از لنزها را توصیه میکند و موکدا هم سفارش میکند بیشتر از یک ماه استفاده نکنند. تاریخ انقضای این محصولات تخفیفخورده نزدیک است و اگر بعد از تاریخ انقضا مصرف شوند، شاید قرنیههای میشی، سیاه یا سبز و قهوهای، مشتریان آقای فروشنده را کاملا بیرنگ و نابینا کنند!
انتقال بیماری با لنز تستر
مهرداد محمدی، چشمپزشک درباره پیامدهای استفاده از لنزهای رنگی میگوید: «چشم محیطی حساس و مستعد جذب میکروب است و عفونت قرنیه از شایعترین مشکلات استفاده از لنزهای زیبایی به شمار میآید. این مشکل اغلب بر اثر لمس لنز با دستان آلوده به وجود میآید و باعث انتقال باکتریها و میکروبها به سطح لنز و در نهایت به قرنیه چشم میشود.» این چشم پزشک استفاده از لنزهای اشتراکی و لنزهای تستر را باعث انتقال بیماری میداند و توضیح میدهد: «استفاده از لنز فرد دیگر یا لنزهای استفاده شده، باعث انتقال میکروبها و باکتریهای چشم میشود و خطر عفونت را به میزان قابلتوجهی افزایش میدهد. یکی از باکتریهای شایعی که از فرد به فرد منتقل می شود، باکتری سودوموناس است که در صورت ورود به چشم و عدم درمان بهموقع، در عرض ۴۸ ساعت به قرنیه آسیب جدی میرساند.» محمدی بروز عارضههایی مانند زخم قرنیه را که میتواند به کاهش دید دائمی و حتی نابینایی منجر شود، از عوارض استفاده از لنز آرایشی میداند.