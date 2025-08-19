خبرگزاری کار ایران
نادرترین خسوف ۷ سال اخیر در آسمان ایران؛ راه شیری در کنار ماه سرخ

کد خبر : 1675680
کاظم کوکرم سخنگوی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران :

پس از ۷ سال انتظار، نادرترین خسوف کامل ماه در شامگاه شانزدهم شهریور ۱۴۰۴ از آسمان ایران قابل مشاهده خواهد بود.

آغاز ماه‌گرفتگی از ساعت ۱۸:۵۶ دقیقه شامگاه یکشنبه شانزدهم شهریور است

ماه ابتدا وارد نیم‌سایه زمین در فضا می‌شود که در این مرحله تاریک شدن ماه با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست و تنها می‌توان منتظر ورود قرص ماه به سایه زمین بود.

شروع ماه‌گرفتگی جزئی ساعت ۱۹:۵۷ است، زمانی که قرص ماه به تدریج وارد سایه زمین شده و شروع به تاریک شدن می‌کند.

منبع مهر
