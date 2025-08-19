خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عکس پیرترین ایرانی زمان قاجار با ۱۲۰ سال سن

عکس پیرترین ایرانی زمان قاجار با ۱۲۰ سال سن
کد خبر : 1675633
لینک کوتاه کپی شد.

عکسی از یک پیرمرد قمی مربوط به سال ۱۳۰۵ هجری قمری با توضیح اینکه این فرد ۱۲۰ سال سن دارد حکایت از پیرترین فرد شناخته شده در دوران قاجار دارد.

در میان عکس‌های منتشر شده از کاخ گلستان و سفر ناصرالدین شاه قاجار به قم در سال ۱۳۰۵ هجری قمری، تصویر پیرمردی قمی وجود دارد که شاید بتوان او را پیرترین ایرانی شناخته شده زمان قاجار تلقی کرد.

در توضیح این عکس آمده که تصویر متعلق به فردی به نام مراد خان است که در سن ۱۲۰ سالگی خود قرار دارد.

در حاشیه تصویر هم توضیحات دیگری وجود دارد که اشاره می‌کند عکس در ماه رجب سال ۱۳۰۵ قمری (مصادف با اسفند ۱۲۶۶ و فروردین ۱۲۶۷ شمسی) گرفته شده است.

اگر از این تاریخ موجود در عکس به ۱۲۰ سال عقب‌تر برویم به تاریخ اسفند ۱۱۴۶ یا فروردین ۱۱۴۷ شمسی میرسیم که در واقع مطابق با ۱۱۸۱ قمری و دوره حکومت کریم خان زند است.

عکس پیرترین ایرانی زمان قاجار با ۱۲۰ سال سن

کریم خان زند پایه‌گذار سلسله زندیه در ایران است که از سال ۱۱۶۳ تا ۱۱۹۳ قمری بر ایران حکومت کرد. این پیرمرد یا مرادخان قمی در زمان مرگ کریم خان زند تازه به دوران نوجوانی پا گذاشته بود و در دوره‌ای که ناصرالدین شاه در سال ۱۳۰۵ قمری به قم سفر کرده بود ۱۲۰ سال سن داشته است.

این مراد خان قمی دوران حکومت تمام پادشاهان زندیه از کریم خان تا لطفعلی خان و چهار شاه قاجار شامل آقا محمدخان، فتحعلی شاه، محمد شاه و ناصرالدین شاه را به چشم دیده است.

با توجه به اینکه ناصرالدین شاه حدود ۸ سال بعد از این سفر کشته شد شاید مراد خان دوران پادشاهی مظفرالدین شاه را هم دیده باشد.

 

 
منبع راهنماتو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور