عکس پیرترین ایرانی زمان قاجار با ۱۲۰ سال سن

در توضیح این عکس آمده که تصویر متعلق به فردی به نام مراد خان است که در سن ۱۲۰ سالگی خود قرار دارد.

در حاشیه تصویر هم توضیحات دیگری وجود دارد که اشاره می‌کند عکس در ماه رجب سال ۱۳۰۵ قمری (مصادف با اسفند ۱۲۶۶ و فروردین ۱۲۶۷ شمسی) گرفته شده است.

اگر از این تاریخ موجود در عکس به ۱۲۰ سال عقب‌تر برویم به تاریخ اسفند ۱۱۴۶ یا فروردین ۱۱۴۷ شمسی میرسیم که در واقع مطابق با ۱۱۸۱ قمری و دوره حکومت کریم خان زند است.

کریم خان زند پایه‌گذار سلسله زندیه در ایران است که از سال ۱۱۶۳ تا ۱۱۹۳ قمری بر ایران حکومت کرد. این پیرمرد یا مرادخان قمی در زمان مرگ کریم خان زند تازه به دوران نوجوانی پا گذاشته بود و در دوره‌ای که ناصرالدین شاه در سال ۱۳۰۵ قمری به قم سفر کرده بود ۱۲۰ سال سن داشته است.

این مراد خان قمی دوران حکومت تمام پادشاهان زندیه از کریم خان تا لطفعلی خان و چهار شاه قاجار شامل آقا محمدخان، فتحعلی شاه، محمد شاه و ناصرالدین شاه را به چشم دیده است.

با توجه به اینکه ناصرالدین شاه حدود ۸ سال بعد از این سفر کشته شد شاید مراد خان دوران پادشاهی مظفرالدین شاه را هم دیده باشد.