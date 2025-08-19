پرنده تکبالی که معادلات جنگی را تغییر خواهد داد
چین برای ساخت هواپیما سراغ ایدهای رفته که دههها پیش شکست خورده بود؛ پروژهای که اگر موفق شود، معادلات جنگهای آینده را تغییر خواهد داد.
مهندسان چینی روی طرحی کار میکنند که میتواند آینده نبردهای هوایی را دگرگون کند؛ هواپیمایی با بال مورب که قادر است با سرعت 5ماخ پرواز کرده و تا ۱۸ پهپاد را حمل کند.این پرنده در صورت موفقیت، نقش یک «هواپیمای مادر» پهپادها را خواهد داشت که با سرعت ۵ ماخ (۶۰۰۰ کیلومتر در ساعت) و در ارتفاع نزدیک به فضا (۳۰ کیلومتر) پرواز میکند. چنین هواپیمایی قادر خواهد بود ۱۶ تا ۱۸ پهپاد حمل کرده و برای حملات ازدحامی علیه رادارها، مراکز فرماندهی و ارتباطی رها کند؛ پیش از آنکه پدافند دشمن حتی فرصت واکنش پیدا کند.طرح «بال مورب» نخستین بار در دهه ۱۹۴۰ مطرح شد؛ تک بالی که مانند تیغه قیچی میتواند حول بدنه بچرخد. در سرعتهای پایین، بال به شکل عادی و عمود بر بدنه قرار میگیرد تا برخاست، فرود و پرواز معمولی ممکن شود. اما در سرعتهای بالا، بال میچرخد و با بدنه یکی میشود و کل هواپیما را به یک «پیکان هایپرسونیک» بدل میکند.
معمولاً هواپیماها باید بین دو طراحی یکی را انتخاب کنند: بالهای بزرگ برای برخاست آرام و پرواز پایدار، یا بالهای باریک و عقبرفته برای سرعتهای بالا اما مشکل اصلی برای طراحی بال همیشه پایداری پروازی بوده است. نمونهی آزمایشی ناسا در دهه ۱۹۷۰ (AD-1) به شدت بیثبات و سختهدایت بود. حالا اما تیم چینی با بهرهگیری از ابررایانهها، هوش مصنوعی، مواد هوشمند و حسگرهای پیشرفته سعی دارد این مانع قدیمی را پشت سر بگذارد. طراحی جدید شامل سطوح کنترلی فعال، پیشبال و دم افقی است تا هنگام تغییر زاویه بال، تعادل هواپیما حفظ شود.با این وجود، چالشهای مهندسی همچنان وجود دارند. محور چرخش بال باید فشارهای خمشی، پیچشی و ارتعاشی شدید را در سرعتهای بالا تحمل کند. در ۵ ماخ، دمای بدنه به هزار درجه سانتیگراد میرسد و اختلاف دما بین بخشهای مختلف میتواند به ترک و خستگی سازه منجر شود. کارشناسان تأکید دارند که تنها راه، استفاده از سیستمهای پشتیبان چندلایه، قفل اضطراری و پایش لحظهای تنشهاست. اگر چینیها بتوانند این موانع را پشت سر بگذارند، ایدهای که سالها جلوتر از زمان خود بود، دوباره متولد میشود و میتواند به یک سلاح هایپرسونیک دوربرد و تقریباً غیرقابل مهار بدل شود.