معمولاً هواپیماها باید بین دو طراحی یکی را انتخاب کنند: بال‌های بزرگ برای برخاست آرام و پرواز پایدار، یا بال‌های باریک و عقب‌رفته برای سرعت‌های بالا اما مشکل اصلی برای طراحی بال همیشه پایداری پروازی بوده است. نمونه‌ی آزمایشی ناسا در دهه ۱۹۷۰ (AD-1) به شدت بی‌ثبات و سخت‌هدایت بود. حالا اما تیم چینی با بهره‌گیری از ابررایانه‌ها، هوش مصنوعی، مواد هوشمند و حسگرهای پیشرفته سعی دارد این مانع قدیمی را پشت سر بگذارد. طراحی جدید شامل سطوح کنترلی فعال، پیش‌بال و دم افقی است تا هنگام تغییر زاویه بال، تعادل هواپیما حفظ شود.با این وجود، چالش‌های مهندسی همچنان وجود دارند. محور چرخش بال باید فشارهای خمشی، پیچشی و ارتعاشی شدید را در سرعت‌های بالا تحمل کند. در ۵ ماخ، دمای بدنه به هزار درجه سانتی‌گراد می‌رسد و اختلاف دما بین بخش‌های مختلف می‌تواند به ترک و خستگی سازه منجر شود. کارشناسان تأکید دارند که تنها راه، استفاده از سیستم‌های پشتیبان چندلایه، قفل اضطراری و پایش لحظه‌ای تنش‌هاست. اگر چینی‌ها بتوانند این موانع را پشت سر بگذارند، ایده‌ای که سال‌ها جلوتر از زمان خود بود، دوباره متولد می‌شود و می‌تواند به یک سلاح هایپرسونیک دوربرد و تقریباً غیرقابل مهار بدل شود.