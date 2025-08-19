خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قطره درمان «دوربینی» دروغ بزرگ فضای مجازی!

قطره درمان «دوربینی» دروغ بزرگ فضای مجازی!
کد خبر : 1675613
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت‌ محور، تبلیغ قطره دوربینی را غیرواقعی خواند.

نازیلا یوسفی ،مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت‌ محور گفت: قطره‌ای که در فضای مجازی با عنوان تنها داروی تأیید شده برای بهبود دید نزدیک تبلیغ می‌شود، اثری در درمان دوربینی ندارد و صرفاً برای اصلاح موقت دید در مبتلایان به پیرچشمی مورد تأیید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تبلیغ دارو برای عموم، تخلف محسوب می‌شود، افزود: تبلیغ این محصول علاوه بر تخلف بودن، به دلیل نداشتن پروانه و مجوز فروش در کشور، مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.

یوسفی تأکید کرد: استفاده از جملات خلاف واقع در تبلیغات، مخاطب را به اشتباه می‌اندازد. این دارو برای درمان دوربینی کاربردی ندارد و تنها در پیرچشمی استفاده می‌شود. پیش‌تر نیز محصولات مشابهی برای همین اندیکاسیون تأییدیه دریافت کرده‌اند.

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت‌محور تصریح کرد: این دارو جایگزین عینک نیست و تنها به‌طور موقت دید نزدیک را بهبود می‌بخشد. اثربخشی آن در شرایط تاریکی کاهش می‌یابد و مصرف آن هنگام رانندگی در شب می‌تواند خطرساز باشد.

یوسفی ادامه داد: یکی دیگر از پیام‌های نادرست تبلیغاتی، بی‌عارضه بودن دارو است. این در حالی است که همانند سایر داروها می‌تواند عوارضی مانند تحریک و قرمزی چشم، تاری دید، سردرد و حتی خطر پارگی شبکیه را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت صفحات تبلیغ یا فروش دارو در فضای مجازی تخلف آشکار و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است، هشدار داد مصرف فرآورده‌های غیرمجاز و تأیید نشده ممکن است منجر به بروز عوارض نامعلوم و آسیب‌های جبران‌ناپذیر برای مصرف‌کنندگان شود.

یوسفی در پایان، بر ضرورت خرید دارو از داروخانه‌های معتبر و با تجویز پزشک تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده تبلیغ یا فروش محصولات فاقد مجوز، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ یا سایر مسیرهای ارتباطی سازمان غذا و دارو گزارش کنند.

 

منبع مهر
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور