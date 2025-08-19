قطره درمان «دوربینی» دروغ بزرگ فضای مجازی!
مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سلامت محور، تبلیغ قطره دوربینی را غیرواقعی خواند.
وی با بیان اینکه تبلیغ دارو برای عموم، تخلف محسوب میشود، افزود: تبلیغ این محصول علاوه بر تخلف بودن، به دلیل نداشتن پروانه و مجوز فروش در کشور، مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.
یوسفی تأکید کرد: استفاده از جملات خلاف واقع در تبلیغات، مخاطب را به اشتباه میاندازد. این دارو برای درمان دوربینی کاربردی ندارد و تنها در پیرچشمی استفاده میشود. پیشتر نیز محصولات مشابهی برای همین اندیکاسیون تأییدیه دریافت کردهاند.
مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سلامتمحور تصریح کرد: این دارو جایگزین عینک نیست و تنها بهطور موقت دید نزدیک را بهبود میبخشد. اثربخشی آن در شرایط تاریکی کاهش مییابد و مصرف آن هنگام رانندگی در شب میتواند خطرساز باشد.
یوسفی ادامه داد: یکی دیگر از پیامهای نادرست تبلیغاتی، بیعارضه بودن دارو است. این در حالی است که همانند سایر داروها میتواند عوارضی مانند تحریک و قرمزی چشم، تاری دید، سردرد و حتی خطر پارگی شبکیه را به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه فعالیت صفحات تبلیغ یا فروش دارو در فضای مجازی تخلف آشکار و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است، هشدار داد مصرف فرآوردههای غیرمجاز و تأیید نشده ممکن است منجر به بروز عوارض نامعلوم و آسیبهای جبرانناپذیر برای مصرفکنندگان شود.
یوسفی در پایان، بر ضرورت خرید دارو از داروخانههای معتبر و با تجویز پزشک تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده تبلیغ یا فروش محصولات فاقد مجوز، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ یا سایر مسیرهای ارتباطی سازمان غذا و دارو گزارش کنند.