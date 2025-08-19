ی با به اشتراک گذاشتن اسکرین‌شات از پست «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در Truth Social، که در آن گفته بود تنها راه بازگرداندن زندانیان صهیونیستی از نزد حماس «مقابله و نابودی آن» است، افزود: «تا آخر مقاومت کنید، پیروز شوید و همه گروگان‌ها را یکجا بازگردانید.»

این در حالی است که یک منبع آگاه مصری روز دوشنبه اعلام کرد که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس، با پیشنهاد آتش‌بس در نوار غزه که روز یکشنبه توسط میانجیگران قطری و مصری ارائه شد، موافقت کرده است.

این منبع به اسپوتنیک گفت: «میانجیگران (مصر و قطر) با اعمال فشار بر حماس برای پذیرش نسخه‌ای تقریباً مشابه سند ویتکاف که طرف اسرائیلی قبلاً با آن موافقت کرده بود، به موفقیتی دست یافتند.»

وی ادامه داد: «میانجیگران توانستند با وجود رویدادها و تحولات اخیر که به تشدید بیشتر تنش‌ها اشاره دارد، به این نتیجه دست یابند.»

این منبع افزود: «این گام، راه را برای دستیابی به یک توافق جامع از طریق بهترین روش‌ها، بدون به خطر انداختن جان زندانیان اسیر شده توسط اسرائیل از طریق عملیات نظامی فشرده بیشتر، باز می‌کند. همچنین از رویدادهایی جلوگیری می‌کند که وضعیت انسانی ساکنان نوار غزه را که در حال حاضر رنج زیادی می‌کشند، تشدید می‌کند.»