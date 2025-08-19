خبرگزاری کار ایران
دستور هسته‌ای کیم جونگ اون در پاسخ به رزمایش کره جنوبی و آمریکا+تصاویر

دستور هسته‌ای کیم جونگ اون در پاسخ به رزمایش کره جنوبی و آمریکا+تصاویر
کیم جونگ اون رزمایش آمریکا و کره‌جنوبی را تحریک جنگ دانست و خواستار گسترش فوری زرادخانه هسته‌ای کره‌شمالی شد.

رسانه رسمی کره‌شمالی امروز (سه‌شنبه) گزارش داد که «کیم جونگ اون» رهبر کره‌شمالی گفت کشورش باید به سرعت تسلیحات هسته‌ای خود را گسترش دهد و رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره‌جنوبی را «بیان آشکار اراده آن‌ها برای تحریک جنگ» خواند.

 

ره‌جنوبی و متحدش آمریکا این هفته رزمایش‌های مشترک نظامی را آغاز کردند که شامل آزمایش پاسخ ارتقایافته به آنچه تهدیدهای هسته‌ای فزاینده کره‌شمالی خواندند نیز بود.

پیونگ‌یانگ همواره این رزمایش‌ها را تمرین تهاجم می‌داند و گاه با آزمایش‌های تسلیحاتی پاسخ می‌دهد، اما سئول و واشنگتن مدعی هستند که این رزمایش‌ها صرفاً جنبه دفاعی دارد.

ارتش کره‌جنوبی پیش‌تر اعلام کرده بود رزمایش ۱۱ روزه سالانه با نام «سپر آزادی اولچی» در مقیاسی مشابه سال ۲۰۲۴ برگزار می‌شود، اما ۲۰ مورد از ۴۰ مانور میدانی به سپتامبر موکول شده است.

رهبر کره‌شمالی خواستار گسترش سریع زرادخانه هسته‌ای شد

دستور هسته‌ای کیم جونگ اون در پاسخ به رزمایش کره جنوبی و آمریکا+تصاویربازدید کیم از یک ناوشکن نیروی دریایی کره‌شمالی

این تعویق‌ها در حالی است که «لی جه میونگ» رئیس‌جمهور کره‌جنوبی گفته قصد دارد تنش‌ها با کره‌شمالی را کاهش دهد، هرچند تحلیلگران نسبت به واکنش پیونگ‌یانگ تردید دارند.

براساس گزارش رسانه رسمی پیونگ‌یانگ موسوم به «کی‌سی‌ان‌ای»، کیم جونگ اون روز دوشنبه در بازدید از یک ناوشکن نیروی دریایی کره‌شمالی گفت این رزمایش‌ها «بیان آشکار قصد آن‌ها برای باقی ماندن در اوج دشمنی و تقابل» با کره‌شمالی است.

او گفت شرایط امنیتی ایجاب می‌کند که کره‌شمالی «به سرعت» زرادخانه هسته‌ای خود را گسترش دهد و افزود رزمایش‌های اخیر آمریکا و کره‌جنوبی دارای «عنصر هسته‌ای» بوده است.

آمریکا و متحدانش قرار است برنامه هسته‌ای کره‌شمالی را در نشست پیش‌روی میان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و رئیس‌جمهور کره‌جنوبی در واشنگتن بررسی کنند.

دستور هسته‌ای کیم جونگ اون در پاسخ به رزمایش کره جنوبی و آمریکا+تصاویر

در همین حال «هونگ مین» تحلیلگر مسائل کره‌شمالی در مؤسسه اتحاد ملی کره، گفت: «با این اقدام، کره‌شمالی نشان می‌دهد که حاضر به پذیرش خلع سلاح هسته‌ای نیست و اراده دارد تسلیحات هسته‌ای خود را به‌طور برگشت‌ناپذیر ارتقا دهد.»

گزارشی از «فدراسیون دانشمندان آمریکایی» سال گذشته نتیجه‌گیری کرد که هرچند کره شمالی احتمالاً مواد شکافت‌پذیر کافی برای ساخت ۹۰ کلاهک هسته‌ای تولید کرده، اما تعداد واقعی مونتاژشده نزدیک به ۵۰ است.

در واکنش به تحرکات آمریکا و متحدانش در شبه‌جزیره کره، کره‌شمالی همچنین قصد دارد تا اکتبر سال آینده سومین ناوشکن کلاس «چوی هیون» با وزن ۵۰۰۰ تُن بسازد و در حال آزمایش موشک‌های کروز و پدافندی برای این جنگ‌افزارهاست.

 در ادامه تصاویری از بازدید کیم از یک ناوشکن نیروی دریایی کره‌شمالی را مشاهد می کنید که خبرگزاری رسمی کره شمالی منتشر کرده است.

دستور هسته‌ای کیم جونگ اون در پاسخ به رزمایش کره جنوبی و آمریکا+تصاویر

دستور هسته‌ای کیم جونگ اون در پاسخ به رزمایش کره جنوبی و آمریکا+تصاویر

دستور هسته‌ای کیم جونگ اون در پاسخ به رزمایش کره جنوبی و آمریکا+تصاویر

 

 
منبع ایسنا
