مدیران خودرو
بازار سیاه قبر؟! همسایه قطعه هنرمندان ۳ میلیارد تومان

بازار سیاه قبر؟! همسایه قطعه هنرمندان ۳ میلیارد تومان
با برخی از فروشندگان تماس گرفتیم. زنی که قبر چندطبقه در قطعه قدیمی می‌فروخت گفت:« ما می‌ریم دفترخونه، سند رو به نامتون می‌زنیم. توی سیستم بهشت زهرا خریدوفروش ثبت نمی‌شه، می‌گیم شما از بستگان هستید و به این شکل دیگه با ما کاری ندارند»

از خانه و ماشین تا قبر؛ حالا نوبت آخرین خانه است که پای دلالی و مافیا به آن باز شده. «سه‌طبقه»، «دسترسی آسان به مترو و پارکینگ»، «فوق‌لاکچری»، «قطعه رُند»، «بر خیابان اصلی»!

با برخی از فروشندگان تماس گرفتیم. زنی که قبر چندطبقه در قطعه قدیمی می‌فروخت گفت:« ما می‌ریم دفترخونه، سند رو به نامتون می‌زنیم. توی سیستم بهشت زهرا خریدوفروش ثبت نمی‌شه، می‌گیم شما از بستگان هستید و به این شکل دیگه با ما کاری ندارند»

اینجا هر قبر مثل یک ملک معرفی می‌شود؛ یکی با موقعیت جغرافیایی طلایی، دیگری با همسایگی قطعه هنرمندان یا زیر درخت پرسایه، کنار جوی پر آب و حتی نزدیکترین فاصله به شیرآب! قیمت‌ها هم از حدود ۳۰۰ میلیون شروع می‌شود و تا سه میلیارد هم می‌رسد و حتی در بعضی آگهی‌ها قبر در امام‌زاده‌ها با ملک معاوضه می‌شود.

