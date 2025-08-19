نقطه پایان بر یک افسانه / آخرین سری فورد GT وارد خط تولید شد
فورد بالاخره پرونده یکی از نمادینترین سوپراسپرتهای خود را میبندد. پس از هشت سال تولید، آخرین سری Ford GT Mk IV راهی خط تولید شد.
شاید ندانید ولی فورد GT هنوز تولید میشود! فورد هرگز تولید مدل GT Mk IV را که در سال ۲۰۲۳ عرضه شد، تا الان متوقف نکرده بود. اما بالاخره، دوره تولید هشتساله این خودروی اسپرت نمادین، رسماً به پایان میرسد.
فورد، تولید آخرین دسته GT Mk IV را اعلام کرد. با توجه به اینکه اکثر ۶۷ دستگاه از قبل رزرو شدهاند، اما این شرکت در چند هفته آینده سفارشگیری برای چند مدل باقیمانده را آغاز خواهد کرد. فورد هنوز به طور دقیق نگفته که چند دستگاه برای سفارش باقی مانده است.
مشخصات فنی و عملکرد استثنایی
هر GT Mk IV از یک موتور ۳٫۸ لیتری V۶ اکوبوست توئینتوربوشارژ نیرو میگیرد که بیش از ۸۲۰ اسب بخار قدرت تولید میکند؛ قدرتی که برای رسیدن به سرعت ۹۶ کیلومتر بر ساعت در حدود ۳٫۰ ثانیه کافی است. برای مقایسه، مدل استاندارد GT از یک موتور ۳٫۵ لیتری V۶ کوچکتر با ۶۶۰ اسب بخار قدرت استفاده میکرد.
این خودرو که بر روی یک شاسی سفارشی فیبر کربنی از شرکت Multimatic ساخته شده، دارای مجموعهای از ارتقاهای آیرودینامیکی است که به آن کمک میکند تا در سرعت ۲۴۱ کیلومتر بر ساعت، بیش از ۱۰۸۸ کیلوگرم نیروی رو به پایین تولید کند. همچنین این خودرو قادر است در پیچها با نیروی بیش از ۳G حرکت کند. کمکفنرهای Adaptive Spool Valve از شرکت Multimatic که از داخل کابین قابل تنظیم هستند، عملکرد آن را در پیست بیشتر افزایش میدهند.
قیمت و پایان یک دوران
این سطح از مهندسی طبیعتا ارزان نیست. هر فورد GT Mk IV با قیمتی در حدود ۱٫۷ میلیون دلار عرضه میشود و هنگامی که این نمونههای نهایی به فروش برسند، تولید فورد GT برای همیشه به پایان خواهد رسید.