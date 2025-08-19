خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۲۸ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۲۸ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

720,536

دلار (بازار آزاد)

931,800

یورو (صرافی بانک ملی)

842,769

یورو (بازار آزاد)

1,094,800

درهم امارات

256,650

پوند انگلیس

1,268,800

لیر ترکیه

23,000

فرانک سوئیس

1,162,600

یوان چین

130,600

ین ژاپن

637,240

وون کره جنوبی

680

دلار کانادا

679,400

دلار استرالیا

609,300

دلار نیوزیلند

555,800

دلار سنگاپور

731,600

روپیه هند

10,760

روپیه پاکستان

3,325

دینار عراق

731

پوند سوریه

72

افغانی

13,840

کرون دانمارک

146,600

کرون سوئد

98,200

کرون نروژ

92,100

ریال عربستان

250,430

ریال قطر

261,000

ریال عمان

2,437,900

دینار کویت

3,076,400

دینار بحرین

2,489,700

رینگیت مالزی

222,400

بات تایلند

28,820

دلار هنگ کنگ

120,000

روبل روسیه

11,650

منات آذربایجان

553,700

درام ارمنستان

2,450

لاری گرجستان

350,100

سوم قرقیزستان

10,740

سامانی تاجیکستان

102,300

منات ترکمنستان

272,300
