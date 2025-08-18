خبرگزاری کار ایران
این سبزی خواص ضد سرطان دارد
گل کلم فواید زیادی برای جلوگیری از ابتلا به سرطان دارد.

گل کلم بنفش برای کاهش خطر ابتلا به سرطان، به خصوص سرطان ریه و مجاری معده-روده مفید است.

گل کلم بنفش، دارای مواد مغذی مشابه با گل کلم سفید است و فقط یک تفاوت با نوع سفید گل کلم دارد- رنگ بنفش به معنی آنتوسیانین بالا است. این گل کلم همانند گل کلم سفید، کم کالری و با فیبر بالا است. همچنین مقدار قابل توجه از ویتامین‌هایی مانند ث، کا، ب ۶ و فولات دارد. بخشی از سبزیجات خانواده چلیپایی و کلم برگ، بروکلی و کلم بروکسل است که برای کاهش خطر ابتلا به سرطان، به خصوص سرطان ریه و مجاری معده-روده مفید است.

گل کلم بنفش، می‌تواند همانند گل کلم سفید، تهیه و مصرف شود. طعم پخته آن عالی است، اما می‌تواند به صورت خام، ترشی یا افزوده شده به سوپ برای افزایش فیبر فوق العاده، هم خورده شود. شما می‌توانید آن را منجمد کرده و به دلیل فیبر بالایش، به نوشیدنی‌های مخلوط میوه‌ای یا اسموتی‌ها اضافه کنید.

منبع باشگاه خبرنگاران جوان
