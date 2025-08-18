نسل Z این شغل را دوست ندارند
براساس تحقیقی که توسط شرکت فعال در حوزه نیروی کارِ «رابرت والترز» در انگلستان انجام شده است، نسل زد (Z) از پذیرش مشاغل مدیریتی میانه اجتناب میکند.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد که نسل زد (Z) بهطور عمدی از پیشرفت به سمت این مشاغل خودداری میکند و این انتخاب کاملا آگاهانه است. این یعنی نقشهای مدیریتی میانه منسوخ شدهاند و باید حذف یا تغییر کنند. براساس این تحقیق حدود ۵۲ درصد از جوانان نسل زد (Z) معتقدند که این مسیر ارتقاء شغلی ارزش تلاش کردن ندارد. در فرانسه این رقم به ۷۷ درصد میرسد، در بلژیک ۴۲ درصد و در سوئیس ۳۰ درصد گزارش شده است.
چرا نسل زد (Z) از مشاغل مدیریتی میانه دوری میکند؟
نسل زد (Z) که شامل افرادی با سن ۱۳ تا ۲۸ سال میشود، دلایل متعددی برای اجتناب از نقشهای مدیریتی میانه دارند. ۶۹ درصد از آنها معتقدند که این مشاغل استرس زیادی دارند و پاداش کمی ارائه میدهند؛ به این معنا که ساعتهای کاری طولانیتر و مسئولیتهای بیشتر با افزایش جزئی یا هیچگونه افزایش حقوق همراه است. دیگر عواملی که در این تصمیمگیری تأثیرگذار هستند شامل قدرت تصمیمگیری پایین (۱۸ درصد) و محدودیت در رشد شخصی (۱۱ درصد) میشود.
لوسی بیست، یکی از مدیران رابرت والترز میگوید کارمندانی که وارد مشاغل مدیریتی میانه میشوند، اغلب با افزایش شدید حجم کار، توقع برای پاسخگویی دائم به درخواستهای اعضای تیم و فشار مداوم برای رسیدن به اهداف روبرو هستند، به همین خاطر بسیاری از جوانان متخصص علاقه چندانی به «بالا رفتن از نردبان شرکت» ندارند.
براساس نظرسنجی «کاپترا» در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۱ درصد از مدیران میانه اذعان کردند که دچار سردرگمی، استرس و فرسودگی شغلی هستند.