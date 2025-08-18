بازداشت زن فلسطینی به اتهام جاسوسی برای ایران

طبق ادعای تلویزیون رژیم صهیونیستی، این خانم فلسطینی به ظن «ارتباط با یک رابط ایرانی و انجام ماموریت از طرف او» بازداشت شد.

کانال ۱۲ اسرائیل در گزارش روز دوشنبه (امروز) خود خبر داد که دادگاه نظامی، مدت بازداشت او را به منظور ادامه تحقیقات، هشت روز تمدید کرده است.

به روایت این شبکه، او ۶ آگوست (پانزدهم مرداد) توسط نیروهای ارتش منطقه یهودا و سامریه (اسم مورد استفاده اسرائیل برای کرانه باختری) دستگیر شد. او ساکن شهر بیت عمر، واقع در حدود هفت مایلی شمال غربی الخلیل است.

طبق ادعای مقام‌های اسرائیل، این زن فلسطینی در جریان بازجویی، ابتدا به برخی از اتهامات علیه خود اعتراف کرد و اطلاعاتی در مورد رابطه‌ای که با «نهاد متخاصم» برقرار کرده بود، فاش کرد و بعداً به تمام اتهامات خود اعتراف کرد.

تقریباً دو سال پیش، اسرائیل سه فلسطینی و دو عرب اسرائیلی را به ظن جاسوسی برای ایران از سیاستمداران ارشد اسرائیلی شامل وزیر امنیت داخلی ایتامار بن گویر دستگیر کرد.

دادستانی نظامی از دادگاه اسرائیلی درخواست کرده که اجازه دهد تحقیقات برای اثبات بیشتر شواهد در پرونده زن فلسطینی متهم به جاسوسی، ادامه یابد.