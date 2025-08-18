ماجرای مرگ مشکوک ۲ دختر جوان در تهران

به دنبال اعلام این خبر، مأموران کلانتری با دستور بازپرس کشیک قتل راهی محل حادثه شدند و جسد ۲ دختر جوان را مشاهده کردند که به دلایل نامشخصی فوت کرده بودند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌داد این حادثه توسط ۲ پسر به پلیس گزارش شده است و آن‌ها در صحنه حضور دارند. بدین ترتیب دستور دستگیری ۲ پسر جوان صادر شد و مأموران وارد عمل شدند، اما متهمان از محل گریختند. با این حال، تیم‌های عملیاتی با اجرای طرح مهار موفق شدند یکی از آن‌ها را دستگیر کنند، در حالی که متهم دوم متواری شد.

تحقیقات ابتدایی از متهم حکایت از آن داشت که ۲ دختر جوان در خانه قرص خورده و به کام مرگ فرو رفته بودند که در این میان متهمان ابتدا موضوع را با پلیس در میان گذاشتند.

پسر جوانی که توسط پلیس دستگیر شده بود، صبح امروز برای تفهیم اتهام و تحقیقات بیشتر به دادسرای جنایی اعزام شد.

از سوی دیگر، تیم تحقیق مأموریت یافتند با اقدامات اطلاعاتی بررسی‌های خود را در رابطه با این پرونده ادامه دهند.

اجساد ۲ دختر جوان برای معاینات دقیق‌تر به سالن تشریح پزشکی قانونی واقع در کهریزک منتقل شدند و تحقیقات پلیس جهت دستگیری متهم دیگر همچنان ادامه دارد.