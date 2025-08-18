خبرگزاری کار ایران
ملانیا، برای بی‌بی هم نامه بنویس!
فعالان فضای مجازی نامه ملانیا ترامپ، بانوی نخست آمریکا به پوتین را تبلیغاتی و فاقد حس انسان‌دوستی و خیرخواهی واقعی توصیف کردند.

دنبال‌کنندگان صفحه فاکس‌نیوز در ایکس نامه به اصطلاح «صلح» ملانیا ترامپ،‌ همسر رئیس جمهور آمریکا، به پوتین برای قبول صلح را مورد تمسخر قرار دادند.آن‌ها با اشاره به کشتار هزاران کودک فلسطینی در غزه توسط دولت نتانیاهو از همسر ترامپ درخواست کردند که اگر می‌خواهد خیرخواهی و کودک دوستی خود را ثابت کند، «چنین نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو بنویسد».

ترامپ در جریان یک نشست خصوصی در آلاسکا، نامه ای از سوی ملانیا ترامپ به پوتین تحویل داد. گفته می‌شود در این نامه، بانوی اول آمریکا با اشاره به درد و رنج کودکان جنگ زده اوکراینی از پوتین خواسته بود تا با قبول صلح از حقوق آن‌ها محافظت کند.

سازمان یونیسف ماه گذشته اعلام کرد که از آغاز جنگ غزه بیش از ۱۷٬۰۰۰ کودک فلسطینی کشته و ۳۳٬۰۰۰ کودک در این باریکه مجروح شده‌اند. در حالی که طی جنگ روسیه و اوکراین تا کنون تنها ۶۴۸ کودک اوکراینی کشته شده‌اند. این یعنی به ازای هر کودک کشته شده اوکراینی، 49 کودک فلسطینی در غزه شهید شده است.

در ادامه اظهارات تعدادی از کاربران در این باره آمده سات:

(این نامه) باید به نتانیاهو داده می‌شد!
این ریاکاری محض و تعصب آشکار است که بوی تعفن آن از نامه (بانوی اول) @FLOTUSبه پوتین به مشام می‌رسد!آیا @netanyahu که هزاران کودک را سلاخی کرده نیز، نامه‌ای شبیه به این را از همسر @realDonaldTrum دریافت کرده است؟
من نمی دانم چرا نامه مشابهی برای بنیامین نتانیاهو ننوشته‌اید؟
من نمی دانم چرا نامه مشابهی برای بنیامین نتانیاهو ننوشته‌اید؟

حالا همون نامه رو بده به نتانیاهو
حالا همان نامه را به نتانیاهو بده . در غیر این صورت، این یک نمایش بی‌ارزش است. تمام.
پس نامه ات به نتانیاهو کجاست؟
آیا او چنین نامه ای برای کودکان غزه هم نوشته است؟
نباید فراموش کنیم که هر روز نوزادان و کودکان خردسال به دست خونین نتانیاهو کشته می‌شوند...
فکر کردم این نامه خطاب به نتانیاهو بود

 

 

 

