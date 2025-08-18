نان شکلاتی با کدو سبز
هر کسی که باغچه داشته باشد، خوب میداند فصل تابستان یعنی هجوم کدوهای سبز! بعضی وقتها آنقدر سریع رشد میکنند که ظرف چند روز، آشپزخانه پر میشود از کدوهایی که نمیدانیم با آنها چه کنیم.
یک راه خلاقانه و خوشمزه برای استفاده از این سبزی تابستانی، نان شکلاتی کدو سبز است؛ نانی که هم بافتی نرم و مرطوب دارد، هم طعمی غنی و شکلاتی که به سختی میتوان حدس زد داخلش کدو وجود دارد.
این دستور ابتدا از دل تجربههای خانگی شکل گرفت؛ نویسنده وقتی با حجم زیادی کدو روبهرو شد، به جای غذاهای تکراری، تصمیم گرفت کدو را وارد یک نان شیرین کند. نتیجه حیرتانگیز بود: نانی سبک، خوشبو و با شیرینی متعادل که طعم شکلات را پررنگتر میکرد.
راز موفقیت این نان در استفاده از کدو رندهشده تازه است که به خمیر رطوبت میبخشد، در حالی که مزهی سبزی را تقریباً محو میکند. در کنار پودر کاکائو، چیپس شکلات و کمی وانیل، ترکیبی دلانگیز به دست میآید.
نکته مهم این دستور آن است که میزان شکر آن کمتر از کیکهای معمولی است. همین باعث میشود شیرینی نان بیش از حد نباشد و مزهی کاکائو بدرخشد.
برای یک قالب استاندارد لوف ۹×۵ اینچ (حدود ۲۳×۱۳ سانتیمتر)، اندازهها و مقادیر مواد به شکل زیر هستند:
مواد لازم:
-
تخممرغ: ۲ عدد
-
شکر قهوهای: ۱/۲ پیمانه (حدود ۱۰۰ گرم)
-
ماست ساده: ۱/۲ پیمانه (حدود ۱۲۰ میلیلیتر)
-
روغن مایع: ۱/۳ پیمانه (حدود ۸۰ میلیلیتر)
-
وانیل: ۱ قاشق چایخوری
-
نمک: ۱/۴ قاشق چایخوری
-
آرد همهمنظوره: ۱ پیمانه (حدود ۱۲۵ گرم)
-
آرد شیرینیپزی (Pastry Flour): ۱/۲ پیمانه (حدود ۶۰ گرم)
-
پودر کاکائو: ۱/۳ پیمانه (حدود ۳۵ گرم)
-
بکینگپودر: ۱ قاشق چایخوری
-
جوش شیرین: ۱/۲ قاشق چایخوری
-
کدو سبز رندهشده: ۱ پیمانه (حدود ۱۲۰–۱۵۰ گرم)
-
چیپس شکلات: ۱/۲ پیمانه (اختیاری، برای روی نان)
طرز تهیه کوتاه
-
تخممرغ، شکر قهوهای، ماست و روغن را با همزن بزنید.
-
آرد، بکینگپودر و پودر کاکائو را اضافه کنید.
-
کدو سبز رندهشده را به آرامی مخلوط کنید.
-
در قالب لوف بریزید، روی آن چیپس شکلات بپاشید و در فر 175 درجه سانتیگراد حدود یک ساعت بپزید.
این نان هم بهعنوان یک صبحانه متفاوت عالی است، هم بهعنوان عصرانهای سبک کنار چای. و بهترین بخش ماجرا؟ اگر همسایه یا دوستی برایتان کدو آورد، میتوانید یکی از این نانها را هم برای او هدیه ببرید. چه چیزی شیرینتر از هدیهی دستپخت خانگی؟