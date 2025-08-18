کشف بزرگترین گور جمعی قربانیان داعش در نینوا
بزرگترین گور جمعی قربانیان حمله داعش به عراق در نینوا کشف شد.
اداره امور و حفاظت از گورهای جمعی در عراق: عملیات گشودن بزرگترین گور دسته جمعی قربانیان جنایتهای داعش در نینوا آغاز شد. این گورستان شاهد بر فاجعهبارترین جنایتهای داعش در عراق و یکی از برجستهترین مکانهای کشتار جمعی است.
در این گورستان پیکرهای شمار زیادی از عراقیهایی قرار دارد که در مقطع زمانی اشغال نینوا توسط داعش در بین سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ قتلعام شدند.
بنا بر گزارش کانال تلگرامی ستاد حقوق بشر، بررسیها و حفاریها در اطراف این مقبره طی یک هفته به عنوان مرحله اولیه انجام میشود و پس از آن تعداد قربانیان به صورت رسمی اعلام میشود.