کشف بزرگترین گور جمعی قربانیان داعش در نینوا

اداره امور و حفاظت از گورهای جمعی در عراق: عملیات گشودن بزرگترین گور دسته جمعی قربانیان جنایت‌های داعش در نینوا آغاز شد. این گورستان شاهد بر فاجعه‌بارترین جنایت‌های داعش در عراق و یکی از برجسته‌ترین مکان‌های کشتار جمعی است.

در این گورستان پیکرهای شمار زیادی از عراقی‌هایی قرار دارد که در مقطع زمانی اشغال نینوا توسط داعش در بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ قتل‌عام شدند.

بنا بر گزارش کانال تلگرامی ستاد حقوق بشر، بررسی‌ها و حفاری‌ها در اطراف این مقبره طی یک هفته به عنوان مرحله اولیه انجام می‌شود و پس از آن تعداد قربانیان به صورت رسمی اعلام می‌شود.

