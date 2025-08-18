خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1674878
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۲۷ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۲۷ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

720,650

دلار (بازار آزاد)

927,300

یورو (صرافی بانک ملی)

843,543

یورو (بازار آزاد)

1,092,500

درهم امارات

255,080

پوند انگلیس

1,264,200

لیر ترکیه

22,800

فرانک سوئیس

1,155,700

یوان چین

129,900

ین ژاپن

636,200

وون کره جنوبی

670

دلار کانادا

675,400

دلار استرالیا

606,900

دلار نیوزیلند

552,500

دلار سنگاپور

728,800

روپیه هند

10,670

روپیه پاکستان

3,311

دینار عراق

713

پوند سوریه

71

افغانی

13,860

کرون دانمارک

146,200

کرون سوئد

97,800

کرون نروژ

91,700

ریال عربستان

248,970

ریال قطر

250,500

ریال عمان

2,424,500

دینار کویت

3,059,700

دینار بحرین

2,475,300

رینگیت مالزی

221,600

بات تایلند

28,740

دلار هنگ کنگ

119,200

روبل روسیه

11,620

منات آذربایجان

550,600

درام ارمنستان

2,440

لاری گرجستان

348,600

سوم قرقیزستان

10,680

سامانی تاجیکستان

101,300

منات ترکمنستان

270,700
انتهای پیام/
