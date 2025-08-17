نحوه کاشت و پرورش لوبیا سبز در گلدان و باغچه

لوبیا سبز انواع مختلفی دارد که تشخیص آنها از یکدیگر آسان است. شما می‌توانید لوبیا سبز را در حجم بالا در فضای محدودی پرورش دهید. لوبیا سبز غالبا لوبیای رشته ای نامیده می‌شود و بیشتر از سایر انواع لوبیاها در پخت و پز و مصرف روزانه کاربرد دارد.

لوبیا به طور کلی در باغ کاشته می‌شود و مهم ترین نکته در مورد کاشت لوبیا سبز این است که این گیاه جزو گیاهان فصل گرم محسوب می‌شود. لوبیا سبز نسبت به سرما و یخبندان کاملا حساس است بنابراین بهتر است که گیاه را در خاک گرم و پس از گذشت فصل سرما بکارید.

بذرها را ۲ تا ۳ سانتیمتر درون زمین بکارید و پس از کاشت آن را مرتبا آبیاری کنید تا جوانه بزند.

این گیاه را می‌توانید در مقدار اندک و یا وسیع با فاصله ۱۰ سانتیمتر از یکدیگر بکارید.

کاشت این گیاه به مراقبت زیادی نیاز دارد.

شرایط محیطی لازم برای کاشت و پرورش لوبیا سبز

نور مناسب

این گیاه در معرض نور خورشید به بهترین شکل رشد خواهد کرد که البته قرار گرفتن آن در سایه هم ایده خوبی است. کاشت این گیاه در خاک گرم به خشک نگه داشتن گیاه کمک فراوانی می‌کند و از بروز پلاسیدگی گیاه جلوگیری می‌کند.

خاک مناسب

گیاه لوبیا به خاک غنی از مواد آلی نیازمند است و شما می‌توانید خاک مورد نظر را با کودهای مناسب غنی کنید که استفاده از کودهای مناسب به رشد بهتر گیاه و رطوبت لازم آن کمک می‌کند بهترین خاک برای لوبیا، خاکی غنی و اندکی اسیدی با پی اچ حدود ۶ تا ۶ ٫ ۲ می باشد.

میزان مناسب آب

گیاه لوبیا سبز به آبیاری زیادی نیاز دارند و برای پرورش این گیاه بهتر است از آبیاری قطره ای استفاده شود که در صورت عدم آبیاری کافی رشد این گیاه متوقف خواهد شد.

دما و رطوبت مناسب

دمای مناسب و مطلوب برای رشد گیاه لوبیا سبز بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد است. دمای بالا و پایین به خوشه‌های این گیاه خسارت وارد می‌کند و گیاه در دمای بالا و یا پایین جوانه نخواهد زد.

انواع مختلف لوبیا

این گیاه از نظر بوته به دو دسته تقسیم می‌شود:

دسته اول بالا رونده است :

به آن Pole beans و یا Runner beans گفته می‌شود که طول بوته در انواع بالا رونده ممکن است به ۲ تا ۵ متر برسد.

دسته دوم غیر بالا رونده و یا کوتاه می ‎باشند:

به آن Bush beans گفته می ‎شود. طول بوته در انواع پا کوتاه از ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر تجاوز نمی ‎کند. انواع بالا رونده دارای دوره رشد طولانی تری هستند و از میزان محصول بیشتری برخوردارند. در حال حاضر بیش از چند صد رقم لوبیا سبز در دنیا کشت می ‎شوند که آن‌ها را از نظر رنگ گل ، اندازه گل، شکل غلاف، شکل و رنگ دانه تقسیم بندی می ‎کنند.

نحوه کاشت لوبیا سبزدر باغچه

لوبیا را به صورت مستقیم و در عمق ۲ تا ۵ سانتی متری خاک بکارید. لازم نیست از نشا گیاه استفاده کنید.

سپس به صورت مرتب به لوبیا آب دهید تا جوانه بزند.

دقت کنید:

اگر می خواهید کار کاشت را زودتر انجام دهید روی لوبیا پلاستیک بکشید زیرا سرما سبب پوسیده شدن ریشه خاهد شد.

اگر برای کاشت لوبیای بوته ای را انتخاب کرده اید بین دانه‌ها فضای مناسب قرار دهید تا بوته‌ها مزاحم یکدیگر نشوند.

در صورت انتخاب لوبیای رونده قبل از کاشت لوبیا ، قیم را سوار کنید و وقتی گیاه اندکی رشد کرد آن را به دور قیم بپیچید.

اگر آبیاری به صورت مرتب انجام نشود ، گیاه گلدهی را متوقف می کند.

لوبیاها سیستم ریشه ای کوچکی دارند و مالچ پاشی سبب می شود ریشه هاشان خنک و مرطوب بماند.

مراحل کاشت لوبیا سبز در گلدان

یک گلدان مناسب انتخاب کرده و درون آن خاک مناسب و کود بریزید . برای زهکشی مناسب خاک مقداری ماسه به خاک بیفزایید.

بهتر است در اوایل بهار لوبیا را بکارید زیرا شرایط محیط ازنظر دما در این فصل ثابت است.

حفره هایی به عمق ۳ تا ۴ سانتیمتر و با فاصله ۲ سانتی متر از هم در خاک گلدان ایجاد کنید و بذر لوبیا سبز را در حفره‌ها بکارید وروی آن را خاک بریزید.

پس از کاشت بلافاصله آبیاری را انجام دهید و گلدان را در مکان آفتاب گیر قرار دهید تا جوانه بزند.

بعد از تقریباً ۳ هفته لوبیا سبز جوانه خواهد زد.

اگر گلدان کوچک است گیاه را به گلدان بزرگ تر انتقال دهید.

بعد از رشد بوته‌های لوبیا سبز ، گیاهان ناسالم را از گلدان بکنید.

بعد از مدتی یک قیم را در کنار بوته‌های لوبیا سبز قرار دهیدزیرا آنها بعد از شروع به رشد ، به پایه نیاز دارند.

پس از ۵۰ تا ۶۰ روز که لوبیا سبز را در گلدان کاشتید می توانید محصول خود را برداشت کنید.

دقت کنید :

غلاف‌های تازه لوبیا سبز را زمانی برداشت کنید که آنها به رشد نهایی خود ازنظر طولی برسند و این زمان حدوداً ۱۰ تا ۱۴ روز بعد از گل دهی گیاه است.

در اوایل صبح یا عصر بدون ضربه و آسیب می توانید لوبیا سبز را برداشت نمایید. همچنین می توانید برداشت لوبیا را در چندین مرحله به فاصله ۳ تا ۵ روز انجام دهید.

چگونگی برداشت لوبیا سبز

بعد از رشد کردن و میوه دادن گیاه لوبیا، می ‎توانید هر زمانی که خواستید محصولات خود را برداشت کنید . معمولا باغبانان زمانی این محصولات را برداشت می کنند که لوبیا به خوبی سفت و ضخیم شده باشد و به طور کلی، لوبیا بعد از گذشت ۵۰ تا ۶۰ روز از زمان کاشت بذر، آماده برداشت می ‎شود. همچنین لازم به ذکر است که برداشت محصول خود را به تاخیر نیندازید زیرا ممکن است خیلی زود خوشه‌های لوبیا شکسته و از بین بروند .

آفات لوبیا سبز

لوبیا سبز مورد علاقه بسیاری از حشرات است، از جمله:

سوسک ها:

این حشرات به گل‌ها و برگ‌های خوشه لوبیا حمله می ‎کنند و آن‌ها را می‌خورند.

حلزون ها:

این جانوران قسمت‌های پایینی خوشه لوبیا را می ‎خورند که سوسک‌ها و شته‌ها نیز ممکن است از این قسمت‌ها تغذیه کنند.

حیوانات چهار پا:

مانند گوزن‌ها نیز به این گیاهان علاقه دارند و از آن‌ها تغذیه می ‎کنند.

در صورت نمناک بودن خاک این گیاهان مشکلات ویروسی و باکتریایی برای آن‌ها به وجود خواهد آمد و بنابراین با خشک نگه داشتن خاک این گیاهان و تامین سیستم گردش هوای مناسب، به رشد بهتر آن‌ها کمک کنید.