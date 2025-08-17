حاخام سرشناس اسرائیلی: نتانیاهو ملحد است و نباید به او اعتماد کرد
حاخام اسحاق یوسف، که پیشتر سمت حاخام اعظم یهودیان سفاردی را بر عهده داشت، نخست وزیر اسرائیل را به دلیل بحران آفرینی مربوط به قانون معافیت حریدیها مورد حمله قرار داد.
روزنامه هاآرتص در شماره امروز یک شنبه خود به نقل از حاخام اسحاق که پسر حاخام عوفادیا یوسف رهبر یهودیان حریدی است، نوشت: بیشتر یهودیان افراطی که به اتهام فرار از خدمت سربازی بازداشت شدهاند، از سفاردیها هستند که بهطور خاص به این دلیل انتخاب شدند که «از خانوادههای ضعیف» میآیند.
حاخام اسحاق یوسف، حاخام اعظم پیشین و عضو شورای حاخامهای شاس، شب گذشته (شنبه) نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و اعضای کنست حریدی را به دلیل شکست در تصویب قانون معافیت دانشجویان مدارس دینی از خدمت سربازی مورد انتقاد قرار داد.
او در درس هفتگیاش، نتانیاهو را «ملحد» توصیف کرد وگفت: سیاستمداران حریدی نباید به او اعتماد کنند.
وی افزود: «نتانیاهو در سال 2013 حریدیها را کنار گذاشت و به لاپید پیوست ما نباید آن را فراموش کنیم».
این حاخام صهیونیست گفت: «پیش از تشکیل کابینه و همانطور که در توافق ائتلاف ذکر شده بود، باید قانون سربازی تصویب میشد. این کار باید پیش از تصویب اولین بودجه انجام میگرفت اما (می گویند) کسی به حرف بی بی گوش نداد. بودجه اول، بودجه دوم، تصویب شدند پس چرا (در این رابطه) به او گوش کردند؟»
یوسف همچنین خطاب به حاخام شالوم کوهن، رئیس شورای حاخامهای شاس که پس از پدرش که در سال 2022 درگذشت، جانشین او شد گفت اگر پدرم زنده بود، بر سر نمایندگان حریدی کنست ــ فرستادگان حاخامها ــ فریاد میزد: «با همه احترامی که برایتان قائلم، چرا میخواهید از زیر بار مسئولیت فرار کنید؟ چرا به سخنان بی بی گوش میدهید؟ آیا به او باور دارید؟ او ملحد است. چرا به چنین شخصی اعتماد میکنید تا قانون سربازی را تصویب کند؟»
به زعم این حاخام، این نوع رویکرد دلیل گرفتار شدن اسرائیل در مشکلات است.