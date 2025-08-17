خانه



۲۶ / ۰۵ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۲:۰۱

فعال سیاسی مشهور آمریکایی: ترجیح می‌دهم پاهایم را با اره ببرم تا از اسرائیل حمایت کنم!

کندیس اوئنز، فعال سیاسی مشهور آمریکایی گفت: مشکل اصلی که صهیونیست‌ها دارند این است که از شر دفاع می‌کنند. نمی‌توان به مدت طولانی مثل یک فرد سادیستیک، روان‌پریش و قاتل رفتار کرد بدون اینکه جهان متوجه شود.