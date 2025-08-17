فعال سیاسی مشهور آمریکایی: ترجیح میدهم پاهایم را با اره ببرم تا از اسرائیل حمایت کنم!
کندیس اوئنز، فعال سیاسی مشهور آمریکایی گفت: مشکل اصلی که صهیونیستها دارند این است که از شر دفاع میکنند. نمیتوان به مدت طولانی مثل یک فرد سادیستیک، روانپریش و قاتل رفتار کرد بدون اینکه جهان متوجه شود.
جهان متوجه شده که چیزی در بنیاد صهیونیسم اشتباه است، چون این ایدئولوژی به دروغهای متعدد و تفسیرهای کریه و تحریفشده نیاز دارد.
من ترجیح میدهم پای خودم را با اره ببرم تا اینکه دوباره از اسرائیل حمایت کنم. هرگز از آن دولت شیطانی حمایت نخواهم کرد.