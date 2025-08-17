طبق گزارش‌های منتشره روسیه در نبرد با اوکراین از پهپادهای انتحاری ژرانیوم برای رهاسازی مین‌های ضدتانک استفاده می‌کند؛ این تاکتیکی است که پیش از این توسط پهپادهای بمب‌افکن چندملخه اوکراینی به کار گرفته می‌شد. در یک ویدئوی تازه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، دست‌کم یک فروند از این پهپادهای بال دلتا را می‌بینیم که مین‌های ضدتانک PTM-3 را از کپسول‌هایی که زیر بدنه یکپارچه و بال مانند آن نصب شده‌، رها می‌کند. هر کپسول شامل یک مین است که با یک بار کوچک انفجاری آزاد می‌شود و این انفجار کوچک در ویدئو مشخص است. به نظر می‌رسد دست‌کم دو خودروی اوکراینی با این مین‌ها برخورد کرده‌اند. کانال تلگرامی نظامی روسی NGP-Razvedka با انتشار این ویدئو نوشت: «امروز شاهد اولین نمایش تاکتیک جدید پهپادها علیه اهداف زمینی متحرک هستید. مدتی پیش، دشمن پیام‌های نگران‌کننده‌ای منتشر کرده بود که زیر بال‌های ژرانیوم (نمونه روسی پهپاد شاهد)، کپسول‌هایی با مین دیده شده که هدفشان نامعلوم بود. پهپاد شاهد عملیات مین‌گذاری از راه دور مسیرهای تدارکاتی دشمن را به‌صورت زنده انجام می‌دهد و نتیجه آن از بین رفتن یک واحد ترابری و زخمی شدن پیاده‌نظام یک واحد دیگر است. سامانه هدایتی، بهبود خواهد یافت، تاکتیک‌های استفاده گسترش پیدا خواهند کرد و لجستیک دشمن به کابوسی کامل تبدیل می‌شوند. برد پهپاد ژرانیوم بیش از هزار کیلومتر است، متوجه هستید این یعنی چه؟»

استفاده روسیه از شاهد برای رهاسازی مین

هفته گذشته و با سرنگون شدن یکی از این پهپادها در منطقه سومی اوکراین، پلیس ملی اوکراین (NPU) برای اولین بار از استفاده از آن‌ها برای رهاسازی مین خبر داد و دراین‌باره نوشت: «این روش به دشمن اجازه می‌دهد تا جاده‌ها و زمین‌های کشاورزی را از راه دور مین‌گذاری کند. مین PTM-3، کوچک و دارای پوسته پلاستیکی و چاشنی مغناطیسی بوده و به حرکت ماشین‌آلات واکنش نشان می‌دهد.»

بقایای مین PTM-3 کشف شده در منطقه سومی اوکراین

مین PTM-3 یک مین ضدتانک دوران شوروی است که می‌تواند به‌صورت دستی، توسط خودرو، توپخانه یا بالگرد پخش شود. به گفته ارتش آمریکا، بدنه این مین به‌گونه‌ای طراحی شده که در پنج طرف اثر خرج گود ایجاد کند. این مین با بهره‌گیری از چاشنی مغناطیسی، ممکن است با عبور یک وسیله نقلیه منفجر شده و دارای مکانیزم ضددستکاری حساس به حرکت نیز هست.

بقایای سیستم مین‌گذاری متصل به بال پهپاد شاهد

ارتقا و افزایش تولید در روسیه

پهپاد شاهد اولین بار در سپتامبر ۲۰۲۲ وارد میدان نبرد روسیه شد. روسیه علاوه بر افزودن قابلیت‌هایی مثل موتور جت و تاکتیک‌های جدید برای فرار از پدافند هوایی اوکراین، به‌شدت در حال افزایش تولید این پهپادهاست و حالا ماهانه حدود ۲ هزار فروند پهپاد تولید می‌کند و طبق برنامه قرار است ظرفیت تولید این پهپادها سه برابر شود.

