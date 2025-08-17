برای پیشگیری از سنگ های ادراری چه کار کنیم ؟

دکتر حسین عبدی با بیان اینکه سنگ‌های ادراری از شایع‌ترین بیماری‌ها در جوامع مدرن محسوب می‌شوند، گفت: شیوع این بیماری به علت تغییر رژیم‌های غذایی و گرمایش جهانی در حال افزایش است.

وی به برخی باورهای غلط درباره این بیماری اشاره کرد و گفت: برخی بیماران مبتلا به سنگ‌های ادراری معتقدند باید کلسیم و لبنیات را از رژیم غذایی خود حذف کنند، درحالی‌که این کار هم باعث شیوع پوکی استخوان می‌شود و هم با توجه به اینکه شایع‌ترین سنگ‌های ادراری سنگ‌های اگزالات کلسیمی هستند، وقتی کلسیم را از رژیم غذایی خود حذف کنیم، جذب اگزالات از دستگاه گوارش افزایش می‌یابد و به همین دلیل حذف کلسیم به‌طور مطلق از رژیم غذایی توصیه نمی‌شود.

وی ادامه داد: باور غلط دیگر درباره سنگ‌های ادراری این است که باید از آب خالص (آب مقطر و یا تصفیه‌شده) استفاده کنیم. واقعیت این است که برای پیشگیری از سنگ‌های ادراری مقدار آبی که مصرف می‌کنیم از کیفیت آن مهمتر است. بنابراین اگر فقط به مصرف آب‌های خالص اکتفا کنیم، شاید در شرایطی که دسترسی به این آب‌ها نداریم، محدودیت مصرف مایعات برای خودمان ایجاد کنیم که این مساله موجب پیشرفت سنگ‌سازی در سیستم ادراری خواهد شد.

عبدی اظهار کرد: باور غلط دیگر استفاده از نوشابه‌های الکلی یا مشروبات الکلی است که واقعیت این است که این نوشیدنی‌ها نه در پیشگیری و نه در درمان سنگ‌های ادراری هیچ جایگاهی ندارند. تنها مساله درباره این نوشیدنی‌ها افزایش میزان ادرار است که با مصرف مایعات می‌توان آن را جایگزین کرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به دیگر باور غلط درباره سنگ‌های ادراری اشاره کرد و گفت: برخی تصور می‌کنند سنگ‌های ادراری با درمان دارویی قابل رفع است و این باور باعث سوءاستفاده‌های زیادی شده و بسیاری داروهای تجاری که محتوای علمی ندارند توسط شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ می‌شود، درحالی‌که سنگ‌های اسیدئوریکی درمان دارویی ندارند و سنگ‌های اسیدئوریکی خالص هم در شرایطی که انسدادی در سیستم ادراری ایجاد نکرده‌اند را می‌توان با درمان دارویی درمان کرد.

عبدی ادامه داد: باور غلط دیگر درباره سنگ‌های ادراری این است که سنگ‌های کوچک و بی‌علامت خطری برای سیستم ادراری ندارند، درحالی‌که اندازه سنگ هیچ تناسبی با علائم و عوارض آن ندارد. ممکن است یک سنگ کوچک داخل حالب در حال دفع شدن علائم شدیدی ایجاد کند، اما یک سنگ شاخ گوزنی که در حال از بین بردن کلیه است علامتی نداشته باشد. بنابراین بی‌علامت بودن نشانه کم خطر بودن نیست.

عبدی گفت: برخی هم در مراجعه به پزشک درخواست می‌کنند که داروهایی برای پیشگیری از سنگ‌های ادراری برای‌شان تجویز شود که این هم یک باور غلط است. داروها تنها نقش مکمل دارند و بیشترین چیزی که به پیشگیری از تشکیل سنگ‌های ادراری کمک می‌کند، سه‌گانه مصرف زیاد مایعات، محدود کردن مصرف نمک و کم کردن مصرف پروتئین‌های حیوانی و خصوصا گوشت قرمز است که از مابقی مسائل در رژیم غذایی مهمتر هستند.