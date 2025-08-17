خبرگزاری کار ایران
فرار قاتل سروش ستوده‌نیا به مرز ترکیه + فیلم
سروش ستوده‌نیا، ورزشکار ۲۸ ساله، هنگام مقاومت در برابر سارقان برای جلوگیری از سرقت گوشی موبایل خود، با ضربات چاقو به شاهرگ و قلب جان باخت. مادر او، منیژه جعفری: سارقان هر دو سابقه‌دار بوده و ۲ ماه پیش از زندان آزاد شده بودند. یکی از متهمان بازداشت و اعتراف کرده است، اما عامل اصلی قتل پس از تعقیب تا مرز ماکو، متواری و به سمت ترکیه گریخته است. برخی اقوام او که در فراری دادن قاتل نقش داشتند، دستگیر و سپس با وثیقه آزاد شدند. ستوده‌نیا که در آستانه تولد ۲۹ سالگی قرار داشت، از ورزشکاران جوان و دارای مدرک بین‌المللی بود. خانواده او خواستار پیگیری جدی دستگاه قضایی و مجازات عامل اصلی قتل هستند.

