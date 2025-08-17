خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1674471
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:یکشنبه ۲۶ مرداد

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

22,600

بالاترین قیمت روز

22,700

پایین ترین قیمت روز

22,600

بیشترین مقدار نوسان روز

100

درصد بیشترین نوسان روز

 

نرخ بازگشایی بازار

22,700

زمان ثبت آخرین نرخ

۲۶ مرداد

نرخ روز گذشته

22,900

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

1.33

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

300
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور