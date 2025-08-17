خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1674470
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۲۶ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۲۶ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

720,451

دلار (بازار آزاد)

921,800

یورو (صرافی بانک ملی)

843,364

یورو (بازار آزاد)

1,086,000

درهم امارات

253,570

پوند انگلیس

1,256,700

لیر ترکیه

22,600

فرانک سوئیس

1,148,800

یوان چین

129,200

ین ژاپن

632,430

وون کره جنوبی

670

دلار کانادا

671,300

دلار استرالیا

603,300

دلار نیوزیلند

549,200

دلار سنگاپور

724,500

روپیه هند

10,600

روپیه پاکستان

3,291

دینار عراق

709

پوند سوریه

71

افغانی

13,770

کرون دانمارک

145,400

کرون سوئد

97,200

کرون نروژ

91,100

ریال عربستان

247,490

ریال قطر

248,900

ریال عمان

2,410,100

دینار کویت

3,041,500

دینار بحرین

2,460,600

رینگیت مالزی

220,300

بات تایلند

28,570

دلار هنگ کنگ

118,500

روبل روسیه

11,550

منات آذربایجان

547,300

درام ارمنستان

2,420

لاری گرجستان

346,500

سوم قرقیزستان

10,620

سامانی تاجیکستان

100,700

منات ترکمنستان

269,100
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور