شستوشوی زیاد صورت ممنوع!
اگر فکر میکنید هرچه بیشتر صورتتان را بشویید، پوستتان تمیزتر و سالمتر میشود، سخت در اشتباهید؛ شستوشوی بیش از حد میتواند سد دفاعی پوست را تخریب کند و منجر به خشکی، التهاب و جوش شود.
نتایج بررسیهای متخصصان پوست نشان میدهد که شستوشوی مکرر صورت، بهویژه با شویندههای قوی، میتواند چربی طبیعی و محافظ پوست را از بین ببرد و موجب آسیبپذیری آن در برابر عوامل محیطی شود.
دکتر ناهید رحمانی، متخصص پوست و زیبایی عنوان کرد: «پوست دارای یک لایه محافظ طبیعی از چربی است که از آن در برابر آلودگی، باکتری و خشکی محافظت میکند. شستوشوی بیش از دو بار در روز – بهویژه با صابون یا شویندههای نامناسب – این لایه را از بین میبرد و باعث تحریک و التهاب پوست میشود.»
وی افزود: «افرادی با پوست چرب معمولاً تصور میکنند باید چندین بار در روز صورت خود را بشویند تا از جوش زدن جلوگیری کنند، درحالیکه این کار نتیجه عکس دارد. پوست پس از از دست دادن چربی طبیعی، چربی بیشتری تولید میکند که میتواند منجر به بسته شدن منافذ و ایجاد آکنه شود.»
کارشناسان توصیه میکنند صورت را روزانه دو بار – صبح و شب – با شوینده ملایم، متناسب با نوع پوست، و با آب ولرم بشویید. همچنین از خشک کردن خشن با حوله و استفاده بیش از حد از اسکرابها خودداری شود.