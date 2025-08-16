نتایج تحقیقات انجام‌شده، رژیم غذایی می‌تواند نقش مهمی در شدت یا کنترل علائم اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی (ADHD) داشته باشد. این اختلال که با بی‌قراری، تمرکز پایین و رفتارهای تکانشی همراه است، علاوه بر عوامل ژنتیکی و محیطی، تحت‌تأثیر مستقیم نوع تغذیه نیز قرار دارد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که مصرف مداوم خوراکی‌های فرآوری‌شده مانند چیپس، پفک، نوشابه، سوسیس، ژله و سایر تنقلات صنعتی، به دلیل داشتن رنگ‌های مصنوعی، مواد نگهدارنده، طعم‌دهنده‌های شیمیایی و قندهای ساده، می‌تواند تعادل شیمیایی مغز را بر هم زده و علائم بیش‌فعالی و بی‌توجهی را تشدید کند.

مطالعات متعدد حاکی است که کودکان مبتلا به ADHD با مصرف بیش از حد این خوراکی‌ها، رفتارهای پرخاشگرانه‌تری از خود نشان می‌دهند. در مقابل، رژیم غذایی سرشار از سبزیجات، میوه‌ها، پروتئین‌های سالم و غلات کامل، به بهبود عملکرد ذهنی و کاهش بی‌قراری کمک می‌کند.

منبع عصرایران

انتهای پیام/