هیچ کس از بحران آب مصون نیست

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب اظهار داشت: خوشبختانه در یک تا دو ماه اخیر، اتفاق مثبتی رخ داد؛ به‌طوری که در تیرماه، مجموع اقدامات باعث شد شهروندان تهرانی نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد کمتر آب مصرف کنند و این کاهش در مردادماه به ۱۴.۴ درصد رسید که نویدبخش است.

وی افزود: اگر امروز آب خانه ما قطع شود، فردا آب خانه شما هم قطع خواهد شد؛ بنابراین هیچ‌کس از این بحران مصون نیست. خوشبختانه این درک و فهم مشترک در میان مردم ایجاد شده است، اما کافی نیست و ما هنوز در میانه راه هستیم. برای عبور از این شرایط، نیازمند صرفه‌جویی ۱۲ درصدی در مصرف آب هستیم.

مسئله تهدید نیست، با آگاه‌سازی پیش می‌‎رویم

سخنگوی صنعت آب گفت: ما سه دسته‌بندی برای مصرف‌کنندگان داریم: دسته اول، خوش‌مصرف‌ها هستند که طبق الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کنند؛ دسته دوم، پرمصرف‌ها که بین یک تا دو برابر الگو مصرف دارند؛ و دسته سوم، بد‌مصرف‌ها که بیش از دو برابر الگو آب مصرف می‌کنند.

وی ادامه داد: در تهران حدود ۳۰ درصد مردم زیر الگو مصرف می‌کنند، حدود ۶۴ درصد یک تا دو برابر الگو مصرف کرده و در گروه پرمصرف‌ها قرار می‌گیرند و در نهایت حدود ۵ تا ۶ درصد مردم در دسته بد‌مصرف‌ها جای می‌گیرند. مسئله، تهدید نیست؛ ما با آگاه‌سازی پیش می‌رویم. وقتی همه مردم برای رفاه به آب نیاز دارند، نباید به خود اجازه دهیم بیش از دو برابر الگو مصرف کنیم. بنابراین، محرومیت یا قطع آب، واکنشی به بد‌مصرفی است و می‌تواند بازدارندگی ایجاد کند.

بزرگ‌زاده درباره شهروندانی که استخر دارند، توضیح داد: اگرچه داشتن استخر ممکن است برخی شهروندان را در ردیف پرمصرف یا بد‌مصرف قرار دهد، اما ممکن است برخی با بازچرخانی آب، مصرف خود را مدیریت کنند؛ در این زمینه، فناوری می‌تواند کمک‌کننده باشد.

بیشتر کلان‌شهرهای دنیا با چنین بحرانی روبه‌رو شده‌اند

سخنگوی صنعت آب گفت: در مطالعات اخیر مشخص شده که بیشتر کلان‌شهرهای دنیا با چنین بحرانی روبه‌رو شده‌اند؛ برخی شدیدتر از ما، برخی مشابه و برخی دیگر در سطحی کمتر. شهرهایی مانند کیپ‌تاون در آفریقای جنوبی، سائوپائولو در برزیل، میامی و کالیفرنیا در آمریکا و حتی نیویورک ـ هرچند نه به این شدت ـ با بحران آب مواجه بوده‌اند. همچنین شهرهایی مانند توکیو، ملبورن، بارسلونا، قاهره و مکزیکوسیتی نیز در درجات مختلف با این مشکل دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.

وی افزود: برای مقابله با این بحران، اقداماتی همچون نصب کنتور هوشمند، اصلاح تعرفه، سهمیه‌بندی آب، استفاده از هواده‌ها در شیرآلات، آموزش برای مدیریت مصرف، کاهش تعداد چاه‌های کشاورزی، بهره‌گیری از منابع دریایی همراه با نمک‌زدایی (در صورت نزدیک بودن به دریا)، کاهش مصارف غیرضروری، خرید چاه‌های آب کشاورزی و استفاده از آب آن پس از تصفیه و به‌طور کلی مدیریت مصرف اجرا شده است.

۲۰ میلیون نفر بر سر یک سفره آبی؛ همه در برابر بحران مسئولیم

بزرگ زاده ادامه داد: موضع‌گیری‌های رادیکال از هر طرف اشتباه است؛ چه آن‌هایی که می‌گویند بحران آب در تهران وجود ندارد و چه کسانی که هشدار می‌دهند هفته آینده حتی یک قطره آب در تهران پیدا نخواهد شد. واقعیت این است که ما با بحران آب در تهران مواجهیم. وقتی از بحران آب در تهران سخن می‌گوییم، منظورمان استان البرز و حتی بخش‌هایی از استان قزوین و شهرستان آبیک نیز هست، زیرا این سه منطقه همگی از سدهای اصلی مانند لار، طالقان، ماملو و لتیان تغذیه می‌شوند. در واقع، حدود ۲۰ میلیون نفر بر سر یک سفره آبی نشسته‌اند و همه باید در مراقبت از آن کوشا باشند.

تنها با ۱۲ درصد صرفه‌جویی دیگر می‌توان از روزهای بی‌آب جلوگیری کرد

این کارشناس و متخصص حوزه منابع آب کشور گفت: نباید به چنین وضعیتی برسیم. اگر بتوانیم مدیریت مصرف را به حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد برسانیم، هرگز روزهای محرومیت از آب را تجربه نخواهیم کرد. اکنون که کاهش مصرف به حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد رسیده، کافی است ۱۲ تا ۱۳ درصد دیگر صرفه‌جویی کنیم تا مشکل برطرف شود. چرا نباید به یکدیگر رحم و مهربانی کنیم؟ چرا باید با بدمصرفی خود، محله یا منطقه‌ای دیگر را دچار محرومیت آبی کنیم؟ رفاه آبی یکدیگر در دستان ماست و تمام تلاش ما این است که اجازه ندهیم تهران به نقطه محرومیت از آب برسد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر برخی مناطق از آب محروم شوند، زندگی شهروندان از نظر کار، تحصیل و خدمات پزشکی چه وضعی پیدا خواهد کرد، گفت: در نگاه ما چنین سناریویی وجود ندارد. ما بر این باوریم که با هم‌افزایی و گفت‌وگو میان سازمان‌های دولتی می‌توان از بروز چنین شرایطی پیشگیری کرد. اگر مسئولان و مردم با همکاری یکدیگر پیش بروند، این اتفاق رخ نخواهد داد.

