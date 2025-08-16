سرمایهگذاری ۹ میلیارد دلاری گوگل در زیرساخت هوش مصنوعی
گوگل اعلام کرده که قصد دارد ۹ میلیارد دلار برای گسترش زیرساختهای هوش مصنوعی در اوکلاهاما سرمایهگذاری کند.
این سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی و منابع انسانی در این ایالت اختصاص مییابد. این پروژه شامل راهاندازی یک کمپ جدید مرکز داده در بخش استیلواتر و گسترش یک مرکز داده موجود در پرایور ایالت اوکلاهاما خواهد بود.
سرمایهگذاری ۹ میلیارد دلاری گوگل نقدینگی را به دو بخش از زیرساختهای هوش مصنوعی تزریق خواهد کرد. گوگل قصد دارد هم زیرساختهای هوش مصنوعی و هم ابری را در اوکلاهاما توسعه دهد. بهعنوان بخشی از این سرمایهگذاری، گوگل مهارتهای لازم به کارکنانی که در این مراکز کار خواهد کرد و همچنین پروژههای آموزش و تربیت در حوزه هوش مصنوعی را در اوکلاهاما نیز توسط این شرکت پیگیری خواهد شد.
گوگل هماکنون یک دیتاسنتر در بخش پرایور ایالت اوکلاهاما دارد که یکی از بزرگترین مراکز داده این شرکت در سطح جهانی است. مرکز داده استیلواتر نیز قرار است بهعنوان مکمل این دیتاسنتر ساخته شود. اختصاص چنین مبلغ عظیمی برای گسترش زیرساختهای هوش مصنوعی نشاندهنده برنامههای گسترده گوگل در حوزه هوش مصنوعی است.
شرکت مادر گوگل یعنی آلفابت نیز تاکنون ۸۵ میلیارد دلار برای گسترش هوش مصنوعی و زیرساختهای آن سرمایهگذاری کرده است.
علاوه بر این سرمایهگذاری ۹ میلیارد دلاری، گوگل یک میلیارد دلار دیگر نیز به ارائه آموزشهای هوش مصنوعی و آموزش برقکاران اختصاص داده است. این آموزشها شامل پوشش هزینههای گواهیهای شغلی گوگل و دورههای آموزشی هوش مصنوعی برای دانشجویان مؤسسات مختلف در سراسر آمریکا است.
این سرمایهگذاری همچنین برنامههای پشتیبانی از آموزش برق را در یک مرکز آموزشی در اوکلاهاما تأمین مالی میکند. بیش از ۱۰۰ دانشگاه در این طرح مشارکت کردهاند و دانشگاه اوکلاهاما و Oklahoma State University جزو اولین گروه دریافتکنندگان دورههای آموزشی گواهی شغلی گوگل و هوش مصنوعی هستند.