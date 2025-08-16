خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1674018
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۲۵ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۲۵ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

720,081

دلار (بازار آزاد)

930,100

یورو (صرافی بانک ملی)

840,593

یورو (بازار آزاد)

1,097,800

درهم امارات

256,150

پوند انگلیس

1,272,200

لیر ترکیه

23,000

فرانک سوئیس

1,164,800

یوان چین

130,600

ین ژاپن

638,420

وون کره جنوبی

680

دلار کانادا

680,800

دلار استرالیا

613,500

دلار نیوزیلند

560,200

دلار سنگاپور

732,800

روپیه هند

10,730

روپیه پاکستان

3,320

دینار عراق

716

پوند سوریه

72

افغانی

13,910

کرون دانمارک

147,000

کرون سوئد

98,300

کرون نروژ

92,000

ریال عربستان

250,050

ریال قطر

251,600

ریال عمان

2,434,200

دینار کویت

3,072,600

دینار بحرین

2,485,800

رینگیت مالزی

222,900

بات تایلند

29,050

دلار هنگ کنگ

119,400

روبل روسیه

11,930

منات آذربایجان

552,900

درام ارمنستان

2,440

لاری گرجستان

346,300

سوم قرقیزستان

10,730

سامانی تاجیکستان

101,600

منات ترکمنستان

271,900
انتهای پیام/
