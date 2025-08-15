خانه



سایر رسانه‌ها ۲۴ / ۰۵ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۳:۳۵

گوزن شمالی، مهمان غیرمنتظره محل دیدار ترامپ و پوتین

ویدئویی که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده است یک گوزن شمالی را نشان می‌دهد که در اطراف پایگاه مشترک المندورف-ریچاردسون در آلاسکا، یک روز قبل از برگزاری نشست دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه درباره اوکراین، پرسه می‌زند.