گوزن شمالی، مهمان غیرمنتظره محل دیدار ترامپ و پوتین
ویدئویی که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده است یک گوزن شمالی را نشان میدهد که در اطراف پایگاه مشترک المندورف-ریچاردسون در آلاسکا، یک روز قبل از برگزاری نشست دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه درباره اوکراین، پرسه میزند.
ویدئویی که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده است یک گوزن شمالی را نشان میدهد که در اطراف پایگاه مشترک المندورف-ریچاردسون در آلاسکا، یک روز قبل از برگزاری نشست دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه درباره اوکراین، پرسه میزند. این دیدار قرار است امروز ۲۴ مرداد در پایگاه المندورف-ریچاردسون در آلاسکا برگزار شود.