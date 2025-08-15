خبرگزاری کار ایران
گوزن شمالی، مهمان غیرمنتظره محل دیدار ترامپ و پوتین

گوزن شمالی، مهمان غیرمنتظره محل دیدار ترامپ و پوتین
ویدئویی که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده است یک گوزن شمالی را نشان می‌دهد که در اطراف پایگاه مشترک المندورف-ریچاردسون در آلاسکا، یک روز قبل از برگزاری نشست دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه درباره اوکراین، پرسه می‌زند. این دیدار قرار است امروز ۲۴ مرداد در پایگاه المندورف-ریچاردسون در آلاسکا برگزار شود.

ویدئویی که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده است یک گوزن شمالی را نشان می‌دهد که در اطراف پایگاه مشترک المندورف-ریچاردسون در آلاسکا، یک روز قبل از برگزاری نشست دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه درباره اوکراین، پرسه می‌زند. این دیدار قرار است امروز ۲۴ مرداد در پایگاه المندورف-ریچاردسون در آلاسکا برگزار شود. 

قیمت دیزل ژنراتور