کنده درختی که گنج از آب درآمد!

شکارچی تگزاسی که فکر می‌کرد یک کُنده درخت پیدا کرده، در واقع یک عاج ماموت نادر کشف کرده بود. این کشف، که در ابتدا شک و تردیدهایی را برانگیخت، حالا می‌تواند به دانشمندان درک بهتری از گذشته زمین بدهد.

یک شکارچی محلی که به مزرعه‌ای در غرب تگزاس رفته بود، تصور می‌کرد چیزی خاص پیدا کرده است. اما نمی‌توانست ویل جوت، مدیر مزرعه را قانع کند. بعد از اینکه پژوهشگران دانشگاه ایالتی سال راس (SRSU) وارد عمل شدند، جوت تازه فهمید که واقعاً با کشف ویژه‌ای روبه‌رو شده‌اند: یک عاج ماموت نادر.

جوت در بیانیه‌ای که دانشگاه منتشر کرد، گفت: «وقتی یه شکارچی گوزن عکسی از چیزی که فکر می‌کرد یک فسیل است نشانم داد، شک داشتم. گفتم احتمالاً یه کُنده درخته.» اما ماجرا وقتی جدی شد که جوت با برایان شرودر، مدیر مرکز مطالعات بیگ بند (CBBS) و آشنای قدیمی‌اش، تماس گرفت. شرودر همراه با باستان‌شناس اریکا بلیچا و چند پژوهشگر دیگر راهی مزرعه O۲ شدند تا این جسم مرموز را که از خاک بیرون زده بود بررسی کنند.

شرودر توضیح داد: «خیلی زود فهمیدیم که اسکلتی در کار نیست. فقط یک عاج جدا شده که از بقیه بقایا فاصله گرفته بود.»

