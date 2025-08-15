خبرگزاری کار ایران
ادعای ۳۰۰۰ اسب بخاری چینی‌ها صحت دارد؟
جنگ ابرخودروهای برقی شدت گرفته است؛ در حالی که گزارش‌های چینی از قدرت شگفت‌انگیز ۲۹۷۷ اسب بخاری یانگ‌وانگ U۹ Track Edition خبر می‌دهند، اما ماته ریماک این ادعا را زیر سوال برده است.

اخیراً اطلاعاتی از چین منتشر شده که نشان می‌دهد یانگ‌وانگ U۹ Track Edition جدید قادر به تولید قدرت ترکیبی ۲۹۷۷ اسب بخار است. اگر این ادعا درست باشد، ۸۷۰ اسب بخار از ریماک نِوِرا R جدید قوی‌تر خواهد بود؛ اما ماته ریماک، این ایده را رد کرده و می‌گوید این رقم ممکن است اشتباه اعلام شده باشد.

محدودیت‌های فنی و باتری‌ها

ریماک در یک کامنت در فیس‌بوک اشاره کرد: "اکثر خودروهای برقی چینی از سلول‌های LFP استفاده می‌کنند، من شک دارم که هیچ‌کدام از آن‌ها بتوانند نرخ تخلیه بیش از ۲۰C (حتی برای یک ثانیه) را ارائه دهند که برای تولید بیش از ۲ مگاوات قدرت لازم است. "

ریماک در ادامه افزود که باتری نِوِرا R از جدیدترین و بهترین فناوری سلول‌های باتری بهره می‌برد و قدرت آن به حدود ۱.۵ مگاوات، یا دقیقاً ۲۱۰۷ اسب بخار، محدود شده است. او توضیح داد که با وجود اینکه باتری می‌تواند قدرت بیشتری را تأمین کند، اما موتورها و اینورترها به حد نهایی خود رسیده‌اند. به عقیده او، این سیستم احتمالاً می‌تواند برای چند ثانیه ۲ مگاوات تولید کند، اما نه بدون تقویت بقیه اجزای پیشرانه.

سپس مسئله تایرها مطرح می‌شود. ریماک اضافه کرد که نورا R حتی قبل از رسیدن به سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت، آنقدر سریع شتاب می‌گیرد که بهترین لاستیک‌های جاده‌ای موجود هم نمی‌توانند چسبندگی کاملش را حفظ کنند؛  به این معنی که اگر یانگ‌وانگ U۹ Track Edition ۱۰۰۰ اسب بخار بیشتر دارد، احتمالاً نمی‌تواند تا سرعت بیش از ۲۴۰ کیلومتر بر ساعت، قدرت را به زمین منتقل کند. "

او همچنین تأکید کرد که حداکثر قدرت فقط یک عدد است و مهم‌تر از آن، نحوه انتقال و حفظ این قدرت است.

اطلاعات رسمی و تردیدها

داده‌های منتشر شده توسط وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین (MIIT) ادعا می‌کنند که هر یک از چهار موتور الکتریکی یانگ‌وانگ U۹ Track Edition حدود ۷۴۴ اسب بخار یا ۵۵۵ کیلووات قدرت تولید می‌کنند که در نتیجه به قدرت ترکیبی ۲۹۷۷ اسب بخار می‌رسد. با این حال، هیچ تأییدی وجود ندارد که هر چهار موتور بتوانند به طور همزمان و در شرایط رانندگی واقعی، در حداکثر خروجی خود کار کنند.

