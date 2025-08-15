درخواست مدونا از پاپ / تا دیر نشده به غزه بروید
ملکه پاپ از پاپ خواست به کمک کودکان غزه برود، چون نمیتواند تماشای رنج آنها را تحمل کند.
مدونا روز سهشنبه، ۱۲ اوت، در پستی در اینستاگرام از پاپ لئو چهاردهم خواست تا در میان نسلکشی جاری، به غزه سفر کند.
او نوشت: «لطفاً به غزه برو و نورت را به کودکان آنجا برسان، پیش از آنکه دیر شود. بهعنوان یک مادر، نمیتوانم تماشای رنج آنها را تاب بیاورم.»
مدونا گفت که پاپ تنها کسی است که نمیتوان از ورود او به سرزمین فلسطین جلوگیری کرد.
مدونا که تولد پسرش، راکّو، را جشن گرفته بود، گفت که بهترین هدیهای که میتواند به او بدهد این است که از همه بخواهد تا هر کاری از دستشان برمیآید برای کمک به کودکان قربانی نسلکشی در غزه انجام دهند.
او در توضیح پست خود نوشت:
«من کسی را متهم نمیکنم، سرزنش نمیکنم و جانب هیچ طرفی را نمیگیرم. همه در رنج هستند، از جمله مادران گروگانها. دعا میکنم آنها نیز آزاد شوند.»
مدونا در ادامه توضیح داد که با این درخواست، تلاش دارد آنچه از دستش برمیآید برای نجات کودکان از مرگ بر اثر گرسنگی انجام دهد.
او خطاب به پاپ نوشت: «دیگر وقتی باقی نمانده. لطفاً بگو که میروی.»
پاپ لئو چهاردهم پیشتر در نخستین پیام یکشنبهای خود در ماه مه، از رهبران جهان خواسته بود که «دیگر جنگ نه»، و خواستار آتشبس در غزه و آزادی گروگانهای اسرائیلی شده بود.
در ماه ژوئیه، پاپ همچنین خواستار پایان دادن به «وحشیگری جنگ» شده بود، پس از آنکه تنها کلیسای کاتولیک در غزه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت و سه نفر کشته و چندین نفر _از جمله کشیش کلیسا _ زخمی شدند.
پاپ لئو چهاردهم همچنین به محمود عباس، رئیسجمهور فلسطین، گفته بود که با آوارگی اجباری فلسطینیان مخالف است.
اظهارات مدونا تنها چند روز پس از آن بیان شد که شش روزنامهنگار الجزیره در ۱۰ اوت در حمله هوایی اسرائیل کشته شدند.
یکی از این کشتهشدگان، انس الشریف، همراه با همکارانش، از سوی الجزیره «از آخرین صداهای باقیمانده در غزه برای رساندن واقعیت تلخ به جهان» توصیف شدند.