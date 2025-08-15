از انفجار در پمپ بنزین تا تبلیغات اینستاگرام؛ ۳ روایت نادرست درباره موبایل
باورهای نادرست متعددی درباره گوشیهای هوشمند به گوش می رسند که شاید حتی شما هم آنها را باور کردهاید. اما اطلاع از آنها به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید راحتتر از موبایلتان استفاده کنید.
گوشیهای هوشمند اولین وسیلهای هستند که صبح بعد از بیدار شدن به دست میگیریم و تقریباً همهجا همراهمان هستند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، بخش عمدهای از وقتمان در طول روز با گوشیهایمان مشغول هستیم.
درنتیجه عجیب نیست که انواع و اقسام افسانهها و باورهای غلط درباره موبایلها شکل گرفته باشند. بعضی از افراد فکر میکنند که مکالماتشان توسط گوشی شنود و گزارش میشود، بعضیها به توصیههای غیرعلمی برای بالا بردن سرعت دستگاه باور دارند و حتی عدهای نگراناند که گوشی عامل ایجاد آتشسوزی شود. در ادامه سه باور غلط رایج در مورد موبایلها را با هم بررسی میکنیم.
۱. گوشی شما نمیتواند پمپبنزین را منفجر کند
این افسانه تقریباً به قدمت عمر خود تلفنهای همراه است و آنقدر رایج است که هنوز هم در بعضی از پمپبنزینها تابلوهایی با هشدار " عدم استفاده از موبایل در هنگام سوختگیری" را میبینیم. تصور این است که گوشی ممکن است جرقهای ایجاد کند که باعث مشتعل شدن بخار بنزین گردد.
با این حال تا امروز هرگز چنین اتفاقی ثبت نشده. مؤسسه نفت آمریکا دراینباره اعلام کرده: «ما حتی یک مورد انفجار ناشی از تلفن همراه را هم ثبت نکردهایم.» حتی در سال ۲۰۰۳ در برنامه تلویزیونی Mythbusters تلاش شد تا با استفاده از گوشی موبایل پمپبنزینی را منفجر کنند، اما موفق نشدند.
البته این به معنای بیتوجهی شما در هنگام سوختگیری نیست. بهتر است در هنگام سوختگیری حواستان جمع کارتان باشد تا بنزین روی زمین یا لباستان نریزد؛ اما اگر گوشی موبایلتان زنگ خورد، با خیال راحت به آن پاسخ دهید؛ هیچ انفجاری در کار نخواهد بود.
۲. گوشی شما به مکالماتتان گوش نمیدهد
خیلیها باور دارند که گوشی موبایل دائماً مکالماتشان را شنود میکند تا تبلیغات هدفمند را به آنها نمایش دهد. همه ما یک داستان مشابه شنیدهایم: کسی در هنگام مکالمه تلفنی درباره محصولی صحبت کرده بود و روز بعد تبلیغ آن را در اینستاگرام دیده است. این یک توضیح ساده برای حس واقعی نقض حریم خصوصی است، اما تا به امروز هیچ پژوهشی به شکل قاطع این موضوع را ثابت نکرده.
Consumer Reports در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد: «پژوهشگران نتوانستهاند هیچ مدرکی از چنین شنودی پیدا کنند.» حقیقت این است که گوشیهای اندروید و آیفون فقط برای شنیدن کلمات کلیدی "Hey Google" یا " Siri" گوشبهزنگ هستند و مدرکی مبنی بر ضبط کامل مکالمات و ارسال آنها وجود ندارد.
بنیاد Electronic Frontier Foundation که همیشه در صورت یافتن مدرک، شدیداً واکنش نشان میدهد دراینباره اعلام کرده: «اطلاعات شما از میکروفون نمیآید، بلکه از بازار غیر شفاف "دلالان دادهها" و پلتفرمهای تبلیغاتی بزرگی میآید که فعالیت شما در سراسر وب را ردگیری کرده و با حدسهای بسیار دقیق، علایق خریدتان را پیشبینی میکنند.»
پس اگر کمی احساس پارانویا دارید، طبیعی است؛ اما باید بدانید که شرکتهای فناوری بدون نیاز به شنود، میتوانند به طرز ترسناکی تبلیغات مدنظر شما را به شکلی دقیق به شما ارائه کنند.
۳. بستن برنامهها باعث افزایش سرعت یا صرفهجویی در باتری نمیشود
وقتی شارژ گوشی رو به اتمام است، احتمالاً شما هم طبق عادت و مثل خیلی دیگر از افراد همه برنامههای باز را بهصورت دستی میبندید. گرچه این کار به نظر منطقی میآید، اما نه تنها کمکی به نگهداری بهتر از شارژ گوشی شما نمیکند، بلکه ممکن است حتی اوضاع را بدتر هم بکند.
بستن برنامهها در گوشی موبایل مثل بستن برنامهها در کامپیوتر نیست. سیستمعاملهای اندروید و iOS بهصورت اتوماتیک، برنامههای غیرفعال را به حالت تعلیق درمیآورند، یعنی بستن آنها باعث صرفهجویی در مصرف باتری نخواهد شد.
نه گوگل و نه اپل برای صرفهجویی در باتری یا منابع سیستم چنین توصیهای نمیکنند. حتی کریگ فدریگی معاون ارشد بخش نرمافزار اپل گفته که بستن برنامهها کمکی به صرفهجویی در مصرف باتری نمیکند، بلکه برعکس، ممکن است شارژ بیشتری مصرف شود؛ چون اجرای دوباره برنامه از ابتدا، انرژی بیشتری میگیرد.
اگر میخواهید در مصرف باتری موبایلتان صرفهجویی کنید، گزینه "حالت صرفهجویی باتری" بهترین انتخاب است. این حالت در منوی اصلی هر دو سیستمعامل وجود دارد؛ با فعال کردن این گزینه، پردازشهای پسزمینه متوقف شده و اگرچه اعلانها کمی دیرتر میرسند، اما باتری مدت بیشتری دوام میآورد.