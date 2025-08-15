خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دوران پسورد رو به پایان است

دوران پسورد رو به پایان است
کد خبر : 1673875
لینک کوتاه کپی شد.

اثر انگشت، کلیدهای دسترسی و تشخیص چهره، به عنوان روش سنتی امنیت رایانه، فشار جدیدی را بر رمزهای عبور وارد می‌کنند - اما همچنین با تردید عمومی مواجه می‌شوند.

دو مقام ارشد مایکروسافت در یک پست وبلاگ در ماه ژوئیه نوشتند: "دوران رمز عبور در حال پایان است."

این غول فناوری سال‌هاست که در حال ساخت جایگزین‌های "امن‌تر" برای ورود به سیستم است - و از ماه مه آنها را به طور پیش‌فرض به کاربران جدید ارائه می‌دهد.

بسیاری از سرویس‌های آنلاین دیگر - مانند چت‌بات ChatGPT غول هوش مصنوعی OpenAI - قبل از اعطای دسترسی به داده‌های بالقوه حساس، به مراحلی مانند وارد کردن یک کد عددی که به آدرس شناخته شده کاربر ایمیل شده است، نیاز دارند.

بنویت گرونم‌والد، متخصص امنیت سایبری در Eset، گفت: "رمزهای عبور اغلب ضعیف هستند و مردم از آنها در سرویس‌های آنلاین مختلف دوباره استفاده می‌کنند."

وی خاطرنشان کرد که مهاجمان پیشرفته می‌توانند کلمه‌ای با هشت کاراکتر یا کمتر را در عرض چند دقیقه یا حتی چند ثانیه رمزگشایی کنند.

منبع خبر آنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور