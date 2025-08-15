دوران پسورد رو به پایان است
اثر انگشت، کلیدهای دسترسی و تشخیص چهره، به عنوان روش سنتی امنیت رایانه، فشار جدیدی را بر رمزهای عبور وارد میکنند - اما همچنین با تردید عمومی مواجه میشوند.
دو مقام ارشد مایکروسافت در یک پست وبلاگ در ماه ژوئیه نوشتند: "دوران رمز عبور در حال پایان است."
این غول فناوری سالهاست که در حال ساخت جایگزینهای "امنتر" برای ورود به سیستم است - و از ماه مه آنها را به طور پیشفرض به کاربران جدید ارائه میدهد.
بسیاری از سرویسهای آنلاین دیگر - مانند چتبات ChatGPT غول هوش مصنوعی OpenAI - قبل از اعطای دسترسی به دادههای بالقوه حساس، به مراحلی مانند وارد کردن یک کد عددی که به آدرس شناخته شده کاربر ایمیل شده است، نیاز دارند.
بنویت گرونموالد، متخصص امنیت سایبری در Eset، گفت: "رمزهای عبور اغلب ضعیف هستند و مردم از آنها در سرویسهای آنلاین مختلف دوباره استفاده میکنند."
وی خاطرنشان کرد که مهاجمان پیشرفته میتوانند کلمهای با هشت کاراکتر یا کمتر را در عرض چند دقیقه یا حتی چند ثانیه رمزگشایی کنند.