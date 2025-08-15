اعلام زمان واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۴

پس از چندین ماه انتظار، زمان قطعی واریز مرحله دوم سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ اعلام شد. این واریزی که برخلاف روال سال‌های گذشته به‌جای پاییز و زمستان، امسال به‌صورت غیرمنتظره در تابستان انجام می‌شود، حداکثر تا پایان شهریورماه انجام خواهد شد.

مبلغ سود سهام عدالت ۱۴۰۴

مرحله نخست سود سهام عدالت سال ۱۴۰۲ اسفندماه سال گذشته واریز شد که در آن، دارندگان سهام ۴۹۲ هزار تومانی حدود ۷۴۴ هزار تومان و دارندگان سهام یک‌میلیونی بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت کردند. پیش‌بینی می‌شود مبلغ مرحله دوم نیز نزدیک به همین ارقام باشد.

علت تاخیر در واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۴

تأخیر در پرداخت این مرحله به دلیل عدم تسویه کامل سود از سوی برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر از جمله هلدینگ خلیج فارس (فارس)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) و مخابرات ایران (اخابر) رخ داد. این شرکت‌ها بخشی از سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ را به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز نکرده بودند که اکنون مراحل تسویه در حال تکمیل است.

تغییر در رویه پرداخت سود سهام عدالت

بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، از سال ۱۴۰۴ شیوه پرداخت سود سهام عدالت تغییر کرده و این سود در چند مرحله و با فاصله زمانی مشخص پرداخت می‌شود تا از تأخیر‌های گذشته جلوگیری شود. با اجرای این روش سهامداران می‌توانند انتظار داشته باشند سود خود را در بازه‌های کوتاه‌تر و منظم‌تری دریافت کنند.

