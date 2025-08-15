جزییات تازه درباره واریز یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۴
بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانهها، یارانه نقدی مردادماه برای دهکهای اول تا سوم به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر، روز ۲۵ مرداد واریز میشود.
در مردادماه ۱۴۰۴ تنها یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود و خبری از اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی نیست. این در حالی است که در تیرماه، سومین مرحله این طرح برای دهکهای اول تا هفتم اجرا شد و دهکهای اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و دهکهای چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی دریافت کردند.
بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانهها، یارانه نقدی مردادماه برای دهکهای اول تا سوم به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر، روز ۲۵ مرداد و برای دهکهای چهارم تا نهم به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر، روز ۳۱ مرداد واریز میشود.
بدین ترتیب برخلاف تیرماه که مجموع یارانه نقدی و کالابرگ برای دهکهای پایین به ۹۰۰ هزار تومان میرسید، در مردادماه تنها همان مبالغ ثابت نقدی که از اردیبهشت ۱۴۰۱ تغییری نداشته، پرداخت خواهد شد.
مبلغ یارانه نقدی برای خانوارهای ۲ تا ۵ نفره مشمول دهکهای اول تا سوم درآمدی به ترتیب ۸۰۰ هزار تومان، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ۲ میلیون تومان است.
همچنین خانوارهای ۲ تا ۵ نفره مشمول دهکهای چهارم تا نهم نیز به ترتیب ۶۰۰ هزار تومان، ۹۰۰ هزار تومان، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.
گفتنی است طبق مصوبه مجلس، دولت باید یارانه دهکهای هشتم و نهم را حذف و منابع آن را به دهکهای اول تا سوم اختصاص دهد، اما هنوز نحوه اجرای این تصمیم مشخص نشده است و یارانه مردادماه بدون تغییر پرداخت میشود. به گفته وزیر کار این طرح از پایان شهریورماه اجرا خواهد شد.