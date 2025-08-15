خبرگزاری کار ایران
«دیزی کوئوکا، ترسناک‌ترین حیوان دنیا» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران

«سرزمین اجدادی» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق

«راه شیری» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«شمشیرباز» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید

«چهار روز خوب» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت

«مجرم» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«داستان ناتمام» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«مامور علی» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«گریه نکن مربی» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه

«کارو» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک

«دوبار زندگی کن» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«بوی پیراهن یوسف» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق

«قاسم» ساعت ۱۸:۱۵ از شبکه دو

«مکانیک» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

