خبرگزاری کار ایران
قابلیت جدید اینستاگرام برای پیدا کردن دوستان هم‌ سلیقه

اینستاگرام در حال آزمایش داخلی یک قابلیت اجتماعی جدید به نام Picks است. این ویژگی به کاربران کمک می‌کند تا علایق مشترک خود را با دوستانشان کشف کنند.

کاربران می‌توانند فیلم‌ها، کتاب‌ها، بازی‌ها و موسیقی موردعلاقه خود را در پروفایلشان انتخاب کنند و سپس این قابلیت، همپوشانی علاقه‌مندی‌ها را نمایش می‌دهد. هدف اصلی Picks ایجاد فضایی برای گفت‌وگو پیرامون این علایق مشترک است.

متا تأیید کرده است که این قابلیت فعلاً در مرحله آزمایشی داخلی قرار دارد و هنوز هیچ اطلاعاتی درباره زمان انتشار عمومی آن یا حتی قطعیت عرضه‌اش وجود ندارد.

