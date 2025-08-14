خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون

فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون
کد خبر : 1673607
لینک کوتاه کپی شد.

 «اربعین» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش

«سرقت بزرگ قطار ۱» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش

«مختارنامه (راه عاشقی)» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«دادشاه» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«برج» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«دستار» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه امید

«روز‌های پایانی در مریخ» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش

«شور عاشقی» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه

«مرد منطق» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«مسافر ری» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«به وقت رهایی» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«سرقت بزرگ قطار ۲» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش

«پایانی که از آن آغاز می‌کنیم» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش

«راه شیری» ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک

«دریای سوزان» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور