فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«اربعین» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش
«سرقت بزرگ قطار ۱» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش
«مختارنامه (راه عاشقی)» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«دادشاه» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«برج» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«دستار» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه امید
«روزهای پایانی در مریخ» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش
«شور عاشقی» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه
«مرد منطق» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«مسافر ری» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«به وقت رهایی» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«سرقت بزرگ قطار ۲» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش
«پایانی که از آن آغاز میکنیم» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش
«راه شیری» ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک
«دریای سوزان» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه