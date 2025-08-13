به گزارش روابط‌عمومی شبکه یک‌سیما، مهمان این هفته برنامه طلوع ماه، دکترای تربیت مدرس در علوم جنگل را داراست و از جمله مسوولیت‌های وی عضویت در شورای برنامه‌ریزی و جذب دانشکده منابع طبیعی، عضو اصلی شورای سیاستگذاری استقرار مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، عضو کارگروه کشاورزی و محیط زیست دفتر رئیس جمهور و عضویت در کمیته فنی مطالعات محیط زیستی است.

برنامه طلوع ماه که فصل جدید آن بعد از یک دهه دوری از آنتن به تازگی در شبکه یک و به میزبانی داریوش ارجمند تولید و پخش می‌شود، هر هفته میزبان گفتگویی صمیمانه با یکی از مفاخر فرهنگی، هنری و علمی ایران اسلامی است که برای علاقه‌مند به فرهنگ و هنر و دین و دانش ایران زمین پخش می‌شود.

